AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz teröristleri Gabar'da gömüyoruz, Cudi'de gömüyoruz, Tendürek'te gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, tüm Balıkesirlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aman ya Rabbim bu ne çoşku bu ne muhabbet. Şu anda karşımda onbinleri görüyorum, kadınıyla, erkeğiyle onbinleri görüyorum. Balıkesir bugün yine bir başka." diye konuştu.

Tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Merhum Sarı Hoca, milletimiz tek partinin zulmü altında inlerken talebe yetiştirmek için Balıkesir-Kütahya arasında sefer yapan trenin vagonlarını kullanırmış. Balıkesir'den trene binen talebelerini bir kompartımanda toplayan Sarı Hoca tren yolculuğu bitene kadar dersini tamamlarmış. Bu topraklar işte böyle gönül sultanlarının şehridir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in, Osmanlı'nın emekleme döneminde onu bir cihan devletine dönüştüren isimleri yetiştirdiğini anımsatan Erdoğan, "Balıkesir, Çanakkale'de ön saflarda yer almıştı. Balıkesir, İstiklal Harbi'nde düşmana karşı mücadele bayrağını tereddüt etmeden açmıştı. Balıkesir 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin beka mücadelesi verdiği son dönemde de dimdik durmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Seyfettin’in, "Ey Türk genci aç gözünü azıcık, etrafına bir dikkat et gördüğün hayal değil, hakikati pek açık. Pusu kurmuş herkes sana bak bugün, artık uyan keyif zamanı değil, içtiklerin bade değil hep zehir." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Balıkesir'in her dönemde milletin uyanışına öncülük ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Balıkesir'e gelip Zağanos Paşa Camisi'nde kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal 'iradeimilliye'nin tüm milletin iradesi demek olduğunu söylüyordu. Nerede? Zağanos Paşa Camisi'nde. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir sadece kurtuluşa değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Balıkesir, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah barekallah. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir'e işte bu yakışır." dedi.

AK Parti'nin bugüne kadar 81 vilayetin hepsinde gerçekleştirdiği hizmetlerle Türkiye'ye adeta çağ atlattığını söyleyen Erdoğan, Balıkesir'e Afyonkarahisar’dan selam getirdiğini, oradaki alanın da "lebalep" dolu olduğunu ifade etti.



Hükümete geldiklerinde satın alma paritesine göre dünyanın 17'nci ülkesi olan Türkiye'yi, bugün 13'üncülüğe yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Yıl sonu inşallah bu 12'nciliğe olacak. Yaptığımız hizmetlerle ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini artırdık." diye konuştu.

- "Milletin kararının üzerinde asla bir başka irade yoktur"



Balıkesir'de de son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti.

"Laf değil iş ürettik iş, yatırım yaptık ama gençler şunu unutmayın, böyle Bay Kemal gibi patlıcan, patates, soğan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri Gabar'da gömüyoruz, Cudi'de gömüyoruz, Tendürek'te gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri ne? AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz. Hedefleri ne? Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz. Hedefleri ne? Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz. Bunlara Balıkesir'den şöyle bir Osmanlı tokadı atalım. Bu millet kararını vermiş ve bu milletin kararının üzerinde asla bir başka irade yoktur."

Alandaki gençlerin, "Dik dur eğilme Balıkesir seninle" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler şunu unutmayın, biz Rabbimizin huzurunda sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Bunun dışında hiçbir yerde bugüne kadar eğilmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da eğilmeyiz." karşılığını verdi.

(Sürecek)