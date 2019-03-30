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AK Parti'nin Bağcılar mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik"- "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz"

30 Mart 2019 Cumartesi 18:16
AK Parti'nin Bağcılar mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik." dedi.

Erdoğan, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin son mitingini Bağcılar'da yaptı.

Katılımcılara, akrabalarını arayıp oylarını AK Parti'ye vermelerini söylemelerini isteyen Erdoğan, "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'ın AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı zirveye çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bağcılar, bizim ilk günden itibaren yol arkadaşımız, kader arkadaşımız oldu. Bağcılar 1994'ten beri hem ilçemizin hem de İstanbul üzerine CHP karabasanının çökmesine izin vermedi. CHP, çöp, çukur, çamur... Hatta 94'ün gerisine gidelim, Bakırköy'den Bağcılar ayrıldığı zaman buranın hali neydi? Biz burada seçim kampanyasını çizmelerle yaptık. Şimdiki gibi nerede cadde, nerede sokak. Feyzullah Kıyıklık kardeşimizle beraber burada kampanyamızı yaptık ve o seçimden zaferle çıktık. O günden bugüne eğer aynı irade şu anda burada zafere koşuyorsa, demek ki hizmet burada karşılığını buldu. Milli iradenin sarsılmaz, yıkılmaz bir kalesi olarak Bağcılar tercihini daima eser, hizmet siyasetinden yana kullandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Toplam 39 ilçede miting yaptım. Durmak yok. Çünkü Rabbim çalışana veriyor. Öyleyse çalışacağız. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik. Ne için? Çünkü biz yola milletimizle çıktık. AK Parti'yi milletimiz yarattı. Hep milletimizle birlikte yürüdük. Arif Nihat Asya diyor ya 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' Şimdi de yine milletimizle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Bu uzun yürüyüşte Bağcılar hep yanımızda oldu. 31 Mart'ta Bağcılar'dan bu sefer daha büyük bir zafer bekliyoruz. Artık herhalde 61,3 değil, daha yukarılara çıkacağız. 31 Mart'ta Bağcılar'ın İstanbul'da yine öncü olmasını, İstanbul'a yine liderlik etmesini arzu ediyoruz."


- "Bağcılar böyle durduğu zaman bunlara mama çıkar mı?"

31 Mart'ın sıradan bir yerel seçim olmaktan çıktığını ifade eden Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına sizler de şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmış, darbe dönemlerinin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam kelimesini, rövanş kelimesini ulu orta kullandıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Bunların beyni sulanmış ya, size mama yok bu memlekette, yok. Bağcılar böyle durduğu zaman bunlara mama çıkar mı? Bu pastadan bunlara bir şey çıkar mı? Ama bunlar hep menfaatçi oldukları için hala bekliyorlar. Daha sandıklar bile kurulmadan Kandil'in uzantılarının nasıl CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına posta koyduklarını seyrettiniz değil mi?"

Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ve HDP milletvekillerinin açıklamalarını içeren videoları katılımcılara izlettikten sonra şöyle konuştu:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Bay Sezai, çok meraklıysan terör sevicileri de al yanına, defolun oraya gidin. Bunun için yarın çok önemli. Beka meselesi diyoruz ya, işte bundan dolayı beka meselesi. Terör koridoru kurdular, Suriye'nin kuzeyinde. Kim? YPG, PYD ve burada bizim 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit ettiler. Bay Kemal çıkmış, 'YPG'nin bizimle ne işi var?' diyor. Saflığa veriyor biliyor musunuz? Sen kime anlatıyorsun bunları? Çünkü biz Afrin'e girdiğimiz zaman 'Afrin'e niye giriyor?' dedi Mehmetçik için. Öğreneceksin Bay Kemal, öğreneceksin. Çünkü onlarla dirsek temasında, onlarla beraber. İşte Adalar'da belediye başkan adayları var. Bay Kemal İstiklal Marşı okuyor ama belediye başkan adayı CHP'nin, okumuyor. Çünkü bunlar ezan, bayrak düşmanı, İstiklal Marşı'mızın düşmanı. O kişi zaten aslen de HDP'li. CHP onu şimdi Adalar'dan aday gösterdi. Adalar'da yaşayan kardeşlerim, siz İstiklal Marşı'nın karşısında duran bu adama oy mu vereceksiniz? Adalar inşallah yarın Özlem Kardeşimize sahip çıkarak, bir değişimi, dönüşümü Adalar'da yapacak."

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:16
  1. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bağcılar

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