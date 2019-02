AK Parti'nin Aydın Mitingi

AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da Feto ihanet çetesinin teröristleri devletten gasbettikleri uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkıyalığa başladıklarında karşılarında milletimizin tüm fertleriyle birlikte AK Parti ile MHP ile birlikte bu Cumhur İttifakı'nı bulmuşlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994'te başlattığı yerel kalkınma hamlesini 2004'ten beri AK Parti çatısı altında çıtayı sürekli yükselterek sürdürdüklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde de "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi." diyerek belediyecilikte yeni ufuk açacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Aydın, 31 Mart'ta milli iradeye ülkenin ve şehrinin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın? Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın? Gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Maşallah, barekallah." dedi.

Bugün MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MHP'lileri tebrik etti. MHP'nin kurulduğu 1969'dan itibaren hep ülkenin ve milletin birliğine, beraberliğine, devletin bekasına sahip çıkmış bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı her dönemde MHP'li kardeşlerimiz, başta Sayın Bahçeli olmak üzere canları pahasına milletine, devletine sahip çıkmıştır. Her yerde olduğu gibi burada da yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecra arayanlar elbette olmuştur ama gençlik yıllarımızdan beri bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aralarında dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Bugün de Sayın Bahçeli'nin liderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da Feto ihanet çetesinin teröristleri devletten gasbettikleri uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkıyalığa başladıklarında karşılarında milletimizin tüm fertleriyle birlikte AK Parti ile MHP ile birlikte bu Cumhur İttifakı'nı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında bu iki partiye mensup, gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Biz de darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset sahasına taşımayı görev bildik."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde, Mecliste ve 16 Nisan halk oylamasında MHP ile beraber mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, ardından 24 Haziran seçimlerinde bu birlikteliği daha üst seviyeye çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsıyla, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı'yla milletin karşısına çıktıklarını, milletin de bu iş birliğini tasdik ettiğini sandıktaki oylarıyla gösterdiğini aktardı.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde yine Cumhur İttifakı olarak milletin huzurunda olduklarını ifade eden Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş olduğunu, ilçelerin 10'unda AK Parti, 7'sinde MHP'li adayların yarışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl olan Cumhur İttifakı'nın büyükşehirde ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle çalışacaklarına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Aydın, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz, şehrimizi geleceğin belediyecilik anlayışıyla buluşturuyor muyuz, ülkenin ve şehrinin bekasına sahip çıkıyor muyuz?" sorularına hep bir ağızdan "Evet" diyen kalabalığa "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." karşılığını verdi.

- "81 ilin tamamında yürüttük"

Türkiye'yi büyütme, geliştirme, kalkındırma mücadelesini hiçbir ayrım yapmaksızın 81 vilayetin tamamında yürüttüklerini anlatan Erdoğan, Aydın'a 16 yılda 23,5 milyar yatırım yaptıklarını vurguladı.

Eğitimde 3 bin 150 yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için şehre 6 bin 118 kişi kapasiteli yurt binaları kazandırdıklarını, bu yıl 2 bin kişi kapasiteli bir yurt, gelecek yıl bin 750 kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi.

Sağlıkta 44 tesisi halkın emrine sunduklarına işaret eden Erdoğan, Sultanhisar, Yenipazar, Köşk ilçe hastaneleriyle birlikte 5 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü, 800 yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, Çine'ye 100 yataklı bir devlet hastanesi ve merkeze 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapacaklarını söyledi.

Aydın'da bin 523 konutun inşasını tamamlayıp sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahibi Aydınlılara 2,2 milyar sosyal yardım sağladıklarına dikkati çekti.

Erdoğan, Aydın'da 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 381 kilometreye çıkardıklarını da aktararak şunları kaydetti:

"İzmir-Aydın Otoyolu'nu, Aydın Çevre Yolu'nu tamamlayarak trafiğe açan biz. Yapımı devam eden Nazilli-Horsunlu ayrımı, Karacasu-Tavas yolu, Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımı yolu ve Söke şehir geçişi bu yıl tamamlanıyor. Ege ile Akdeniz'i birbirine otoyolla bağlayacak 154 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini yapmıştık. Birtakım sıkıntılar sebebiyle ihale iptal oldu. İhalesini 26 Mart'ta yeniden yapacağımız bu otoyolunu inşallah Aydın'a kazandıracağız. Aydın sınırları içindeki demiryollarını yeniledik. Yaparsa AK Parti yapar."

(Sürecek)