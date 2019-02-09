AK Parti'nin Aydın mitingi

AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, modern bir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, MHP ile 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdiklerini, Yenikapı ruhu ile birleştiklerini belirterek, "CHP'ye 'sen de gel' dedik, Cuma akşamına kadar bize gelemeyeceklerini söylediler. Cuma akşamı haber verildi, çünkü çok baskı geldi içlerinden. Geldi geldi ama 7 Ağustos'ta hayatında görmediği bir katılım gördü orada. Ondan sonra bir müddet sesi çıkmadı, bir müddet sonra 'Biz, 7 Ağustos ruhuyla beraber değiliz' dedi. Zaten öylesin, çünkü bu cibilliyet meselesidir, onun için de yürüyemedi." ifadesini kullandı.

Kurdukları Cumhur İttifakı ile yürüdüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra meydan kendilerine kalacak. Ne yaptılar bunlar? Geçen seçimde soğana, patatese ümit bağlamışlardı, şimdi domatese, bibere sarılmış durumdalar. Şimdi bunları konuşarak oy toplayacaklarını zannediyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de, İdlib'de, bütün buralarda benim Mehmedim, Mehmetçik'im tanklarıyla, toplarıyla, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ'ı, PKK'yı yok etti mi? Ben buradan şimdi o patatesçilere, domatesçilere, patlıcancılara, bibercilere sesleniyorum, o bir tane merminin bedelinin ne olduğunu biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi, bunu düşünüyor musun sen? Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek Dağları'na helikopterlerimiz, F-16'larımız uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal, bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? O Çanakkale ruhunda, oradaki bizim Mehmetlerimizin bir tas çorbayı nasıl bölüştüklerini bilir misin? Ama bu anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Biz gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz."

- "Eski Türkiye'yi yeniden hortlacaklar"

Doğal gazda, elektrikte fiyatları indirdiklerini ama bunların konuşulmadığını, gündeme gelmediğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetine, ilçelerin yarısına doğal gaz götürdüklerini, tamamına da götüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern bir Türkiye'yi inşa ettiklerine değinerek, "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar." dedi.

Fırsatçılarla mücadele için gerekli önlemleri aldıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bunların 'işler düzelsin, memleket yeniden yükselişe geçsin' diye bir dertleri kesinlikle yok. Eğer fırsat bulup da ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, yıkacaklar, eski Türkiye'yi yeniden hortlacaklar. Bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Açıkça 'Eski Türkiye'yi geri getireceğiz' diyorlar. Ama milletimizin bunlara bekledikleri fırsatı, geçmiş 14 seçimde olduğu gibi yine vermeyeceğine inanıyorum."

- "Bu parti artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim. Biz Kandil'i başına yıkmaya çalışırken Kandil'deki terör ağalarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misin?" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti, artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti, Menderes'in il başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. CHP'nin adındaki 'halk' ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Ey bu ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim, size de sesleniyorum. Sizi kendi dünyanıza taban tabana zıt adaylara oy vermek zorunda bırakanlara 31 Mart'ta derslerini vermeyecek misiniz? İzmir'de, İstanbul'un ilçelerinde, daha pek çok yerde oy vermeniz için size dayatılan adayların içinize sinmediğini biliyorum. Öyleyse gelin bu içi çıfıt çarşısı ittifakına dersini sandıkta hep birlikte verelim."

Kendilerine "Sizin de ittifakınız var" denildiğini aktaran Erdoğan, "Evet, bizim ittifakımız var. Ama bu Cumhur'un İttifakı. Biz Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesi verirken omuz omuza verdiğimiz kardeşlerimizle kurduk. Peki siz bu zillet ittifakını, bu illet ittifakını kiminle, nasıl, ne şekilde kurdunuz?" değerlendirmesini yaptı.

- "Demek ki mesele belediye başkanlığı değil"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin her bir ferdinden, kapısını çalıp destek isteyenlere nasıl olup da CHP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, şu partinin bu partinin bir araya gelip böyle bir ittifak kurabildiğini sormasını istedi.

Cumhur İttifakı'nın zemininde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olduğunu belirten Erdoğan, "Peki bunların ittifakının zemininde ne var? Türkiye'nin içeride ve dışarıda her alanda tarihinin en kritik mücadelesini verdiği bir dönemde nasıl olup da bunca benzemezler bir araya gelebildi acaba, bunu soruyorum. Demek ki mesele belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği değil. Buradaki asıl mesele, Türkiye'nin verdiği bu kutlu mücadeleyi sekteye uğratma gayesidir. Çünkü belediyecilikte bunların AK Parti ile yarışması zaten mümkün değildir." diye konuştu.

(Sürecek)