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AK Parti'nin Aydın mitingi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş:- "Nisan ayından itibaren eğer seçilirsek su faturasına yüzde 50 indirim yapacağız. 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız"

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
AK Parti'nin Aydın mitingi

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Nisan ayından itibaren eğer seçilirsek su faturasına yüzde 50 indirim yapacağız. 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız." dedi.

Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti'nin Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Seçilmesi halinde kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanacaklarını belirten Savaş, "Bir müjde vermek istiyorum. Mart ayının su faturalarını sakın atmayın. Nisan ayından itibaren eğer seçilirsek su faturasına yüzde 50 indirim yapacağız. 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının kasasına su geliri olarak günde 1 milyon lira girdiğini ileri süren Savaş, bu paranın har vurup harman savrulduğunu öne sürdü.

Göreve gelince kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarına işaret eden Savaş, işini yapan herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Aydın'ın tarım, turizm ve termal zenginliğini daha da artırmak için çalışacaklarını ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Aydın, Türkiye'de ve dünyada parmakla gösterilen bir il olacak, bunun sözünü veriyorum. Şimdiki belediye başkanı 5 yılda 100 milyon lira reklam harcaması yaptı. Her tarafa kendi fotoğrafını astı. Aydın'a aşık değil kendine aşık bir belediye başkanına sahibiz. Biz Aydın'a, memleketine, bayrağına aşık bir kardeşiniz olarak bambaşka bir Aydın yaratacağız. Bu fotoğrafların asıldığı panolarda benim fotoğrafım hiç olmayacak. Firmalara kiraya vereceğiz, buradan gelen geliri de sokak hayvanlarına harcayacağız."

Mitingde AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan da bir konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
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