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AK Parti'nin Avcılar Mitingi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım:- "Otoparklarıyla yeşil alanlarıyla çok daha güzel günler Avcılar'ı bekliyor"- "Kim ne tezgah kurarsa kursun, hangi operasyonu çekerlerse çeksinler İstanbul'un gücüyle, milletimizin gücüyle bütün oyunları bozacağız"

12 Mart 2019 Salı 16:32
AK Parti'nin Avcılar Mitingi

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Otoparklarıyla yeşil alanlarıyla çok daha güzel günler Avcılar'ı bekliyor." dedi.

Yıldırım, partisince Avcılar'da düzenlenen ve yoğun yağış altında gerçekleşen mitingdeki konuşmasına, "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Avcılar'ı hatırlatıyor." sözleriyle başladı.

Adaylığı gündeme geldiğinden bu yana İstanbul'un sokaklarına, meydanlarına ve ilçelerini dolaştığını anlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem Avcılar hem de büyükşehir birlikte bayram yapalım istiyoruz. Avcılar İstanbul'un incisi olması gereken bir ilçe. Bir yanı denize, bir yanı göle, bir yanı yeşile bakan bir ilçemiz. Ama ne yazık ki Avcılar yıllarca hak ettiği güzellikleri yaşayamadı. Avcılar buna layık değil.

Bazıları hizmet yerine laf ürettikleri için maalesef Avcılar, AK belediyeciliğin nimetlerinden mahrum kaldı. İnşallah 31 Mart'ta İbrahim Ulusoy'u iş başına getirdiğimizde ilk işimiz Avcılar sahilini pırıl pırıl yapacağız. Avcılar İstanbul'un parmakla gösterilen ilçelerinden biri olacak."

- "Avcılar'a iki yeni metro hattı getireceğiz"

Avcılar'a iki yeni metro hattı getireceklerini belirten Yıldırım, böylece ilçenin ulaşım probleminin çözüleceğini söyledi. Avcılar Meydanı'na yeni bir aktarma istasyonu yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Böylece ulaşım daha kolaylaşacak ve trafik sıkışıklığı azalmış olacak. Otoparklarıyla yeşil alanlarıyla çok daha güzel günler Avcılar'ı bekliyor. Avcılar yeşile doyacak." diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul ve Avcılar'ın güzelliklerine güzellik katacak bir proje olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Daha güvenli bir İstanbul için çok güzel bir proje olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Pendik-Halkalı tren hattının açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Halkalı'ya kadar bu trenle her gün gidilebilecek. Böylece metrobüsün yükü de azalmış olacak.

Türkiye'de ekonomik sıkıntı var diye bu işler kalacak mı? İşte tamamladık banliyö hattını. Kim ne tezgah kurarsa kursun, hangi operasyonu çekerlerse çeksin İstanbul'un gücüyle milletimizin gücüyle bütün oyunları bozacağız."



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:32
  1. Ak Parti
  2. Avcılar
  3. Binali Yıldırım
  4. miting

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