AK Parti'nin Avcılar Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir." dedi.

Erdoğan, partisince Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Avcılar'a, İstanbul'a tüm millete hayırlı olmasını diledi.

Kartal'da devrim niteliğinde bir hizmet olan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Şair Nedim'in "Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır / Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır / Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında / Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır" mısralarını okudu.

Tek bir taşına tüm hazinelerin feda edildiği İstanbul'u, ilçe ilçe, adım adım dolaştıklarını anlatan Erdoğan, "Dünyanın güneşi ile tartılsa, değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a 1994 yılından beri yaptıkları hizmetleri herkesin bildiğini ifade ederek, "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir." diye konuştu.

- "Avcılar, CHP'den çok çekti"

Avcılar'ın CHP'den çok çektiğini dile getiren Erdoğan, vatandaşlara, "31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye seslendi.

Gezmedikleri, sevmedikleri hiçbir yeri olmayan bu şehri, ömür oldukça gönül tahtında yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Çünkü biz bu şehir için 40 yıldır gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. Bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk sebebidir. Rabb'ime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme, onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamdediyorum."

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Biz de aklımız erdiğinden beri İstanbul'a aşkla, özellikle çeyrek asırdır İstanbul'a aşkla hizmet verdiğimiz için yorulmadık. İstanbul büyükşehir için yine ülkemize, yine İstanbul'a hizmet etmekten yorulmayan bir yol arkadaşımı, Binali Yıldırım kardeşimizi aday olarak gösterdik." diye konuştu.

Avcılar'ın, CHP'li belediyelerin elinde çok zaman kaybettiğini, bu zamanı telafi etmek için Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u aday gösterdiklerini anlatan Erdoğan, "Ankara'da Cumhurbaşkanınız olarak ben var mıyım? Şimdi 5 yıllığına büyükşehir belediye başkanını seçeceğiz, Avcılar'ı seçeceğiz. El ele vereceğiz, Avcılar'ı bu sıkıntıdan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)