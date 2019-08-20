AK Parti’nin aradığı iksir, 94 ruhudur!..

Alaettin Köksal

Muhterem devlet başkanım sözlerimi eğip bükmeden ve dolandırmadan, halkımızın şahsınızla ve partinizle alakalı ne düşündüklerini ve neler beklediklerini özetleyerek maddeler halinde sizlere arz etmek istiyorum.

Sizleri seven, sevmeyen destek veren vermeyen herkes şunu söylüyor; mazlumu ve mağduru koruyan, emperyalist güçlere karşı dik duran, vatanı, milleti, bayrağı, devleti, dini ve mukaddes değerleri için bedel ödemeyi göze alan ve ülkesini dünyaya tanıtan, geniş görüşlülük sahibi karizmatik bir liderdir.

Bu gibi ve benzeri güzel sıfatları sizlere yakıştıran milletimiz, içten içe şunları konuşmaktadırlar. Milletin bu ulvi anlayışına, paralel bir anlayışı sahip olmayan, partinin genel merkez ve taşra teşkilatlarında görevle olan parti kadroları, milletvekilleri, belediye başkanları çok ciddi bir şekilde dava şuuru eğitiminden geçirilmelidir.

Bazı bakan, milletvekili, belediye başkanı ve üst seviyeli bürokratlara verilen maddi makamlar, bir nöbet değişimi anlayışıyla ellerinden alındığında veya dokunulduğunda, bir kısım insanların nasıl gerisin geriye döndüklerini yaşayarak gören milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle sesleniyorlar; parti içinde yuvalanan maddiyatçı anlayış yok edilmeli, 94 ruhu lafta kalmamalıdır.

Sayın Devlet Başkanımız Erdoğan’ın milletvekili, MYK üyeleri, il başkanları, belediye başkanlarıyla istişare toplantıları yapması yeterli değildir. İlave olarak, Sayın devlet başkanımıza ve AK Parti’ye destek veren gazetelerin patron ve yazarlarıyla, işadamlarıyla, sivil örgüt temsilcileriyle, eski milletvekilleriyle ve belediye başkanlarıyla, Refah, Fazilet, Saadet partisinde il başkanlığı milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış bugün AK Parti’ye destek veren insanlarla da istişare ederek fikir ve düşüncelerini almalıdır. Yapılan toplantılar ve toplantıda alınan kararlar basın yoluyla kamuoyuna duyurulmalıdır.

Muhterem devlet başkanımızın Türkiye genelinde yapacağı teşekkür konuşmalarında, en çok oy alan ilden değil de, en az oy aldığı ilden başlaması milleti çok daha etkileyeceklerini söylemektedirler. Yapacağı ziyaretleri bir basın toplantısıyla açıklayarak, en fazla oy aldıkları yerleri, en az oy aldıkları yerlerden sonra ziyaret etmesinin gerekçelerini açıklayarak, ziyaret ve açılış programlarını yeniden düzenlenmesinde fayda görmektedirler.

En az oy aldıkları yerlerin hepsine gidilmese de, özelikle Diyarbakır, Ankara ve İstanbul da mitingler düzenlenerek, halkla güzel bir diyalog kurularak, neden AK partisini ve adaylarını tercih etmediniz, imkânlarımız nispetinde sizlere hizmet olarak neyi eksik yaptık. Kusurlarımız ve hatalarımız nedir gibi ve benzeri sorularla halkı düşündürmek suretiyle gönülleri alınmalıdır. En az oy alınan illerde yapılacak geniş katılımlı diyaloglu mitingler, diğer illeri ve en fazla oy alan illeri de hareketlendirmiş olacaktır.

AK Parti’nin teşkilatları 94 ruhuyla yeniden hareket geçirilmezse 2023 hedefi zora sokulmuş olur. Sayın Devlet başkanımız 94 ruhuyla yeniden ayağa kalkmalıyız diyorlar. Bu ruhu yeniden yaşamak ve hayatta geçirmek için 94 ruhunu anlatacak hatipler yetiştirilmeli veya o ruhla yaşayan ve o ruhu anlatan insanları bulup, toplumun ve parti kadrolarının ruhlarını sarsacak ve heyecanlandıracak hatiplerle yeni bir yol haritası çizilmelidir. AK Parti’nin aradığı iksir, 94 ruhudur. Bu ruh; AK Parti’nin metal yorgunluğunu giderecek, öyle /böyle küskünleri kucaklaştırarak ayrılmalara engel olacaktır. 94 ruhuyla yapılacak çıkış, milletin AK Parti’ye olan ümidini güçlendirerek, AK Parti için yeni bir dirilişin miladı olacaktır. Seçmenler adına arz ederim.