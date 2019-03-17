AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı gibi meydanlarda atıp tutmak kolay, zor olan burada dediklerini gerçekleştirebilmektir." dedi.

Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Siyasetçinin meydanda söz verip, sonra sözünün üzerine yatan değil sözünün eri olan kişi olduğunu belirten Erdoğan, "CHP Genel Başkanı gibi meydanlarda atıp tutmak kolay, zor olan burada dediklerini gerçekleştirebilmektir. Mesele Antalya'da söylediğini Ankara'ya gidince unutmamaktır." diye konuştu.

Erdoğan'ın 16 Haziran 2018'de Antalya'da gerçekleştirilen mitingde Çalkaya Mahallesi'ndeki tapu sıkıntısını halletme sözünü verdiği bölümün olduğu video izletildi.

Videonun ardından "Hayırlı olsun. Yaparsa AK Parti yapar" diyen Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi bin 500 hektarlık bu alandaki vatandaşlarımızın tapularını bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Konuşmamı bitirdikten sonra sembolik olarak 7'sini ben vereceğim. Buradan bugün başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Önceden Antalya'da iki atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun sadece yüzde 27'sine hizmet verilirken, bugün 32 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet verdiklerini anlatan Erdoğan, kentte İstinaf Mahkemesini faaliyete geçirdiklerini dile getirdi.

- "Dağları deldik. Niye? Biz Ferhatız siz de Şirin"

Erdoğan, ulaşımda 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometre ilaveyle 640 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Niye bunu söylüyorum? Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni değilsiniz, gayri medenisiniz. İşte onun için bunları yaptık. Antalya'da tam 18 tünel yaptık. Dağları deldik. Niye? Biz Ferhatız siz de Şirin. Dağları delerek Şirin'e kavuştuk, kavuşuyoruz." diye konuştu.

Taşağıl-Beşkonak yolunu, Akseki-Manavgat ayrımı, Gündoğmuş Köprülü yolunu, Taşkent Adiller ayrımı, Sarıveliler-Taşkent-Alanya ayrımı yolunu ve Kıbrıs Barajı Rölekasyon Yolunu bu yıl tamamlayacaklarını aktaran Erdoğan, Adrasan-Mavikent yolu, Seydişehir-Manavgat ayrımı Cevizli yolu, Kasaba-Sütleğen ayrımı yolu ile Konaklı Güzelbağ yolunun da bu yıl biteceğini söyledi.

Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu projesindeki dört çift tüp tüneli tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Deleriz dağları biz. Niye? Ferhat Şirin'e ulaşacak. Bunun lamı cimi yok. Projenin tamamını inşallah önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz." dedi.

Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre Yolu, Isparta Dereboğazı Antalya yolu, Kızılkaya Bozova Korkuteli Elmalı Finike yolu ve Afyonkarahisar Antalya Kızılkaya ayrımı Antalya yolunu gelecek yıl tamamlayacaklarını ifade eden Erdoğan, Manavgat Alanya ayrımı Akseki yolu ve güzergahtaki dört çift tüp tünelde, köprülerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Alanya ayrımı Hadim yolunu ise iki yıla kadar kullanıma açacaklarına işaret eden Erdoğan, Konya'yı Antalya'ya bağlayacak yolda inşa ettikleri Demirkapı Tüneli'nin önümüzdeki yıl tamamlanacağını bildirdi.

Antalya Alanya Gazipaşa yolu ile Gökçebelen Tüneli'ni de iki yıla kadar vatandaşın istifadesine sunacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Antalya şehir meydanı, Havalimanı EXPO Tramvay Hattı'nı tamamlayıp hizmete aldık. En önemli yatırımlarımızdan biri Antalya'yı hem İstanbul hem de Afyonkarahisar üzerinden Uşak, Manisa ve İzmir'e bağlayacak hızlı tren projesidir. Üç kesim halinde projelendirdiğimiz hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya'yı Güney illerimize hızlı tren ağıyla inşallah bağlayacak olan Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projemizin etüt çalışmaları 4 kesim halinde ilerliyor. Antalya Havalimanı'nı yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. Nereden nereye. Antalya'ya ikinci bir havalimanı, Gazipaşa Havalimanı'nı kazandırdık. Açılışını bizzat kendim yaptım. Şimdi de Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. Havalimanını 2023 yılına kadar tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz."

Erdoğan, Antalya'nın marka şehirlerden biri olduğunu belirterek, kentte dünya üçüncülüğünü alan 200 mavi bayraklı plaj bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl Antalya'ya 12,4 milyon turist geldiğini, hava trafiğinde de çok ciddi artışlar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiğinin şimdi 31 milyon 566 bin olduğunu belirtti.

Erdoğan, yıllık 1,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı'nın yolcu trafiğinin de geçen yıl 1 milyon 215 bini aştığı bilgisini verdi.

- "Antalya sadece turizmin değil tarımın da kalbi"

Antalya'da son 17 yılda iki Teknopark, 18 Ar-Ge merkezi, 1 de tasarım merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, "şehirdeki yatırımcıları 27 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 145 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, 198 bin iş yerine toplam 4 katrilyon liralık SGK prim teşviki verdiklerini" söyledi.

Antalya'nın sadece turizmin değil tarımın da kalbi olduğunu vurgulayan Erdoğan, baraj ve göletlerin Antalya tarımının adeta hayat damarı olduğunu ifade etti.

Kentte son 17 yılda 19 baraj, 3 göleti tamamlayıp hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, "10 baraj ve iki gölet daha yapıyoruz. Antalya'da 472 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren tesislerle birlikte 199 bin dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için dev borularla isale hattı inşa ediyoruz. Karacaören 2 Barajı'ndan suyu alıp, içme suyu arıtma tesisinde arıtıp şehre vereceğiz." diye konuştu.

Antalya şehir merkezini, 143 yerleşim yerini ve 177 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarının altını çizen Erdoğan, 5 taşkın koruma tesisinin inşaatının da devam ettiğini söyledi.

Aksu Çayı'nın 70 kilometrelik kısmında çalışma yaptıklarını bildiren Erdoğan, tamamlanma safhasında olan bu projenin hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)







