AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine "Akdeniz'in ay yüzlü güzelisin, Torosların taze soluğusun Antalya. Görenler överler seni her yerde, bir incisin Kumluca'da, Kemer'de, Manavgat'ın nazlı nazlı akışısın Antalya." diyerek başlayan Erdoğan, "Güzeller şahı Antalya, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, alimler, arifler, şairler, pehlivanlar yatağı Antalya. Selçuklu'nun, Yörük beylerinin, Türkmen boylarının mührünü taşıyan Antalya. Yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz gibi kucaklayan barış, kardeşlik, huzur şehri Antalya. Bugün sizleri hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.

Antalya ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, bugün İzmir'de miting yaptığını hatırlatarak İzmirlilerin selamını getirdiğini söyledi.

Erdoğan, "Resmi rakamı söylüyorum, 120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik, ahitleştik." ifadesini kullandı.

İzmir'de farklı bir heyecan ve coşku gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Ama şimdi bakıyorum uçsuz bucaksız Antalya'da da bir başka coşku, heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah taze sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu dile getirerek, Antalyalılara "Unutmayın; Uzaktır yolumuz, pastır, gümandır, kolum zencir sıkmış halim yamandır. Bizim çektiğimiz ikrar imandır. Açılın kapılar dosta gidelim." sözleriyle seslendi.

Bugün bir kez daha "dosta" geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Vefanız, dayanışmanız, meydanlara sığmayan şu aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, yazmaz olsun kara yazı yazanlar, yer bulmasın aramızı bozanlar, diyorum. Evelallah Antalya böyle coştukça, Antalya böyle gürledikçe, Antalya böyle iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum ama öyle bir cevap verin ki sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün."

Antalyalılara "31 Mart'ta bağımsızlığına sahip çıkıyor musun, vatanına, tarihine, sahip çıkıyor musun, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Bu ne güzel sevda böyle. Bu ne güzel muhabbet böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim Antalya'yı, Antalya'nın yiğit, mert, vatanperver evlatlarını, halkını korusun." dedi.

- "Sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz"

Alandakilerin "Dik dur eğilme Antalya seninle" sloganları üzerine de Erdoğan, "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka hiçbir yerde değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgi sözde değil, özdedir. Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." diye konuştu. 40 yıldır "aşkınan çalışan yorulmaz" diyerek ülkeye, millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 yıldır 'gönülden yaparsan gönüller kazanırsın' inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu, 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Girdiğimiz 14 seçimde bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil, hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle yatırımlarımızla Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam, işi gücü yalan, sabah yalan akşam yalan. Ne oldu, açmış eline kağıtları 'Man Adası, Man Adası' davayı açtım, kazandım. 2,5 milyon şimdi yargıda. Oradan geldiği zaman ben bu 2,5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin değil mi? Çünkü anlamaz bundan Bay Kemal. Bunlarla da kalmayacağız. Biraz sonra ekranda bazı şeyler göstereceğim size. Bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime ne olur bunu anlatın. Bak 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Anlatalım, gerçekleri bilsinler."

(Sürecek)



