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AK Parti'nin Antalya mitingi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "2018 rakamları ile 2019 erken rezervasyon rakamlarına göre 70 milyon turisti yakalamamız oldukça kolay. Yoğunlaşmamız gereken kısım 70 milyar dolar hedefine yaklaşmak, bunun için nitelikli turiste konsantre olacağız"- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel:- "Terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük mitingi düzenleyenlerin Antalya'da belediye meclis üyesi olmasını asla kabul edemeyiz"

17 Mart 2019 Pazar 18:46
AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 rakamları ile 2019 erken rezervasyon rakamlarına göre 70 milyon turisti yakalamamız oldukça kolay. Yoğunlaşmamız gereken kısım 70 milyar dolar hedefine yaklaşmak, bunun için nitelikli turiste konsantre olacağız." dedi.

Ersoy, AK Parti'nin Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, turizmde yeni hedef belirlediklerini söyledi.

Daha önce "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olarak açıkladıkları hedefi "70 milyon turist 70 milyar dolar" olarak revize ettiklerini anlatan Ersoy, "2018 rakamları ile 2019 erken rezervasyon rakamlarına göre 70 milyon turisti yakalamamız oldukça kolay. Yoğunlaşmamız gereken kısım 70 milyar dolar hedefine yaklaşmak, bunun için nitelikli turiste konsantre olacağız." diye konuştu.

- Haftada 13 noktadan 41 business class uçuş

Türk Hava Yolları ile yeni protokol imzaladıklarını anımsatan Ersoy, nisan ayında haftada 41 seferle, 13 noktadan Antalya'ya business class uçuşlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Antalya'nın turizm sektörü ile Türkiye'nin hayatına girdiğini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yeni yönetim dönemimizde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde turizm ilk kez stratejik sektör olarak ilan edildi. Özellikle Antalya için tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonra turizmin ihtiyaçları, gereken yasal düzenlemeler, yatırımlar öncelikli olarak karşılanacak. Turizm gelirlerimizi yükseltmek için devletimizin bütün kaynakları ile konsantre olacağız."

Nitelikli turist için insan kaynaklarına da yatırım yaptıklarını belirten Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni protokol imzaladıklarını, yeni nesil turizm meslek liselerini eğitim programına kattıklarını ifade etti. Ersoy, bundan sonra öğrencilere en az 3 lisansı çok iyi şekilde öğreteceklerini bildirdi.

- "Öcalan için özgürlük mitingi düzenleyenler meclis üyesi olamaz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel de 31 Mart'ta Antalya'nın geleceğinin seçiminin yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri ile Antalya'yı dünya şehri yaptıklarını ifade eden Türel, "Vizyonumuz büyük, hedeflerimizi dünya ölçüsüne taşıdık, tecrübemiz, bilgimiz tam. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Antalya'nın yanında." dedi.

Antalya'da siyasete Kandil gölgesi düşürülmesini asla kabul edemeyeceklerini vurgulayan Türel, "Terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük mitingi düzenleyenlerin Antalya'da belediye meclis üyesi olmasını asla kabul edemeyiz. Vatanını seven herkes bu meydanda. Bizim aramızda hainler, teröristler, bölücüler asla ama asla yok." diye konuştu.

Antalyalıların karşısına çıktığı 359 projesini anlatan Türel, Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek'in projelerle rekabet edemediğini ifade etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:46
  1. AK Parti Antalya mitingi
  2. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

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