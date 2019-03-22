AK Parti'nin Amasya mitingi

AMASYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde yerlileşme ve millileşme de dahil sağlıkta yapacağımız çok işler var." dedi.

Bakan Koca, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart sonrasında son 40 yıldan bu yana görülmedik şekilde yaklaşık 4,5 yıl seçim olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni dönemde daha pratik kararlar alındığını anımsatan Koca, "Sonuç odaklı özellikle geçmiş dönemin kodlarını öteleyen 'bugün git yarın gel' diye bürokratik oligarşiyi öteleyen bir dönem başlıyor. Bu sebepten önümüzdeki 31 Mart seçimi gelecek dönemin icraat dönemi olması açısından anlamlı. Seçimlerin bizim icraat dönemimize güç ve enerji veren bir tarih ve seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta 82 milyon vatandaşın, hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede bir çok ilde şehir hastaneleri açtıklarını hatırlatan Koca, "Yeni dönemde yerlileşme ve millileşme de dahil sağlıkta yapacağımız çok işler var." ifadesini kullandı.