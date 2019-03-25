AK Parti'nin Ağrı mitingi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini batıda götürüp CHP'ye, adı İYİ kendi karışık partiye, geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan Saadet'e peşkeş çekiyor." dedi.

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, alandaki kalabalığa "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye seslendi.



Vatandaşlara, "Kardeşlerim gelin şu oyunu da bozalım. Bu ülkede Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e düşürmek isteyenlerle beraber olmayın." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman böyle bir derdimiz yok. Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Anlayışımız budur. Kürtçülük yaptığını söyleyenler, bu ülkeye düşmandır. Kürtçülükle de alakası yoktur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanımız 780 bin kilometrekare. Bu vatanı da bölemeyecekler. Onlara da gereken dersi, 31 Mart'ta vereceğiz. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz diğer kökenlerden kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye'dir."

Kobani'deki Kürtlerin Türkiye'ye geldiğini, şu anda 300 bin Kobani'den gelen Kürt'ün Türkiye'de ağırlandığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde onları biz ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Öyleyse 31 Mart'ta hesabı soralım. Bu devlet, hepimizin ortak devletidir. Bir zulümden kaçarak ülkemize gelen milyonlarca insana kökenini, meşrebini sormadık. Sınırlarımıza gelenlerin mağdur ve mazlum olup olmadığına baktık." diye konuştu.

Irak'ta, Suriye'de yaralananların ambulanslarla Türkiye sınırlarına geldiğinde Kürt, Arap, Türkmen olup olmadığına bakılmadığını, hepsinin yarasının sarıldığını dile getiren Erdoğan, bu devlete sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini, batıda götürüp CHP'ye, adı İYİ kendi karışık partiye, geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan Saadet'e peşkeş çekiyor." şeklinde konuştu.

- "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz"

Alandakilere, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçim sürecine ilişkin konuşmalarının bulunduğu görüntüleri izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu adam Kürt değil biliyor musunuz? Ama benim Kürt kardeşlerimin üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyor. Çıkarcı, ne idiği belirsiz birisi. Samimi olarak soruyorum. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Orada yaşa. Ama bu ülkeyi 780 bin kilometrekareyi bölemeyeceksiniz. Buna gücünüz yetmez, bu millet size prim vermez. Nasıl sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar, bunun bedelini ağır ödeyecekler. Onun için de emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz."

HDP'lilerin Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmediklerini kaydeden Erdoğan, "Diyor ki bir kadın, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık.' Kadına bak. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Farkımız bu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün İstanbul'daki Yenikapı Mitingi'nde 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu, cumartesi Ankara'da düzenlenen mitingde ise 450 bin kişi bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar hiçbir zorbalığa baş eğmeyen Ağrı, bu terörist destekli zorbalara da hak ettikleri Osmanlı tokatını sandıkta vuracaktır." dedi.

Erdoğan, vatandaşlara 31 Mart'taki seçimlerde oy vermek için sandık başına gitmesi çağrısında da bulundu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda çalınan Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ile AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan da birer konuşma yaptı.

Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Ağrı'nın üzerini raptiye ile işaretleyen Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)