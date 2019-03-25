0553 313 94 23

AK Parti'nin Ağrı mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "17 yıldır durmak, yorulmak bilmeden devletimize, milletimize, ülkemize hizmet ediyoruz"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:- "Biz biliyoruz ki bu millet 31 Mart'ta içeriden dışarıdan bize parmak sallayanlara inşallah gereğini yapacak, mesajını yollayacak"

25 Mart 2019 Pazartesi 15:40
AK Parti'nin Ağrı mitingi

AĞRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 17 yıldır durmak, yorulmak bilmeden devlete, millete ve ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ağrı'daki Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, soğuk havaya rağmen alanı dolduran Ağrılılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmet adamı olduğunu ve hep birlikte arkasında yürüdüklerini ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemize, milletimize hizmet yolunda 17 yıldır durmak, yorulmak bilmeden devletimize, milletimize, ülkemize hizmet ediyoruz. Hizmet siyaseti devam edecek mi Ağrı, Savcı Sayan ile yerel yönetimlerde yürüyecek miyiz? Ağrı işi bitirmiş. Yollarınızı, hastanelerinizi, okullarınızı yaptık, gönüllerinizi yapmaya geldik. Belediye işi gönül işi. Çocuklarınızın geleceği, ülkenin istikbali, kalkınması, lider Türkiye olması için 'Evet' diyor muyuz? Çocuklarımızın geleceği için bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize, memleketimize sahip çıkıyor muyuz? Hepinizden Allah razı olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrına koştuğumuzda, onların desteğini arkamızda hissettiğimizde, kim ne söylerse söylesin, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hamdolsun boyun eğmeyiz. Boyun eğmeyiz çünkü ardımızda kadınlarımız var, çünkü ardımızda büyüklerimiz, ağabeylerimiz, gençlerimiz var. Zor zamanlar geçirdik, hamdolsun birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu muhafaza ettik. İşte şimdi 31 Mart'a yaklaşıyoruz. Hep beraber görüyoruz, kimileri işte Netanyahu'nun oğlu gibi oralardan tehdit ediyor bizi. Yeni Zellanda'daki terörist, ta Yeni Zellanda'dan mesaj yolluyor bize. Biz biliyoruz ki bu millet 31 Mart'ta içeriden dışarıdan bize parmak sallayanlara inşallah gereğini yapacak, mesajını yollayacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:40
  1. Ağrı
  2. Ak Parti
  3. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey’de 150 bin çam fidanı dağıtıldı
    1. Şahinbey’de 150 bin çam fidanı..
    2. Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu..
    3. "İlk ikide yer almak, birinci..
    4. Cumhur ittifakından Oğuzeli’nde miting..
    5. Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye..
    6. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
    7. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
    9. Kebap restoranında korkutan baca..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    11. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
    12. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
    13. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    14. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    15. TCMB döviz kurları
    16. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
    17. KATSO’dan emlakçılara uyarı
    18. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
    19. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    20. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    21. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    22. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    23. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    24. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    25. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    26. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    27. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    28. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    29. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    30. Afganistan'da markette patlama!..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!