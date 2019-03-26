AK Parti'nin Adıyaman mitingi

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset omurga işidir, dirayet ve cesaret işidir. Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Besni'ye davet edildiğini belirten Erdoğan, "Besni'de kulağıma maalesef kirli şeyler, haberler geliyor buna üzüldüm. İnşallah Besni'de, Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin, kirli oyunları sandıkta evelallah düzeltecek, biz de bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını sizlerle soracağız." ifadesini kullandı.

Seçime 4 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, "Çok çalışacağız çünkü benim halkımın, benim Besnili kardeşimin iradesi parayla satın alınamaz, onu parayla satın almaya çalışanlar da bunun hesabını verecek. Ne, nedir bunları biliyoruz. AK Parti'de yer bulamayan veya AK Parti'den aday olamayanlar malum ya İP'e gidiyor ya SP'ye gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, bu kişilerden vatandaşın pazar günü hesabını soracağını vurgulayarak, çünkü Adıyaman'ın özellikle ilçeleriyle birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri kazanmış bir il olduğunu, yine bunu yapacağını kaydetti.

300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini yatırım programına aldıklarını, yakında da ihalesini yapacaklarını bildiren Erdoğan, 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi ile toplam 17 sağlık tesisinin proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maalesef Samsat ilçesinin ard arda iki deprem geçirdiğini ve devletin de tüm imkanlarıyla zor günlerinde Samsatlıların yanında bulunduğunu ifade etti. Birinci etap konutların inşaatının bitmek üzere olduğuna ve hak sahiplerine teslim edeceklerine değinen Erdoğan, "Samsat'ın tamamen yıkılan altyapısını yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. İkinci etap deprem konutlarının inşaatına da çok yakında başlıyoruz." diye konuştu.

- "Kahta'ya bir hükümet meydanı kazandıracağız"

Besni-Araban-Gaziantep yolunu, Kahta-Narenci-Nizip yolunu ve Besni şehir geçişini bu yıl tamamlayacaklarını duyuran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman Kuzey Çevre Yolu Projesi çalışmalarını devam ettiriyoruz. Altınşehir ve otogar civarında projesi biten köprülü kavşak çalışmasını başlatacağız. Bugün itibarıyla Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın ihalesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Kahta'ya bir hükümet meydanı kazandıracağız.

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattı etüd çalışmaları devam ediyor. Etüd çalışmalarının ardından inşası için gerekli adımları atacağız. Atatürk Baraj Gölü'ne 30 araç ve 100 yolcu kapasiteli feribotların yanaşabileceği yerler yapacağız. Adıyaman'da Eğriçay üzerinde Vadi Yaman Projesi'ni hayata geçireceğiz. Burayı büyük bir millet bahçesi olarak sizin istifadenize sunacağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama projelerinin Adıyaman'ın adeta hayat damarı olduğunu vurgulayarak, "187 bin dekar araziyi sulayacak Adıyaman'ın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koçali Barajı'nın inşası sürüyor. Gömükan Barajı'ndan 73 bin dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacağız." dedi.

Akçalı 1 ve 2 Barajları ile Çelikhan-Yeşiltepe, Gerger-Çifthisar, Gölbaşı Çelik-Gölbaşı Balkan ve Pınar Yayla barajlarının inşaatlarının devam ettiği bilgisini paylaşan Erdoğan, plan ve proje safhasında yer alan 28 sulama tesisiyle 1 milyon dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacaklarını anlattı.

- "Yönetmeliğini çıkarıp meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir dedikodu var, tütün. Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde çok önemli paya sahip." diyerek, şunları söyledi:

"Bu meseleyi istismar ederek, sizleri aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün satışı yasakken, biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılabilmesine imkan sağladık. Bunu biz yaptık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir, olmayacaktır, Meclisimizde gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."

Adıyaman'ın daha önce çok kötü durumda olan bir organize sanayi bölgesi bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Son 17 yılda Adıyaman'da Gölbaşı-Besni-Kahta Adıyaman mermer ihtisas organize sanayi bölgelerini, 2 araştırma-geliştirme merkezini faaliyete geçirdik. 5 organize sanayi bölgemizde şu an 10 bin 530 kişi istihdam ediliyor. İnşallah tüm parsellerde üretime geçildiğinde bu sayı 16 bin kişiyi aşacak. Organize sanayi bölgelerimizin tamamını doğal gaza kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Turizme 10 milyar avroluk yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ve doğal güzellikleriyle Adıyaman'ın adeta bir açık hava müzesi olduğunu dile getirdi.

Şehrin bu güzelliklerini turizme kazandırmak için 10 milyar avroluk yatırım gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, panorama ve arkeoloji projesini de programa aldıklarını, yakında ihalesini yapacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman merkezde Kültür Merkezi Projesi'ni hayata geçireceklerini belirterek, Terre Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

- "Bölücülerin siyasi uzantılarıyla pazarlık masasına oturan muhalefet"

Alandaki vatandaşlara "Biz bunları yaparken, peki CHP'nin başını çektiği muhalefet ne yaptı?" sorusunu yönelten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar sadece engellemenin, yokuşa sürmenin, yargı kararlarıyla yatırımlara mani olmanın mücadelesini verdiler. Bu ülkede bunların dikili tek bir ağaçları olmadığı gibi bir de bizim size hizmet götürmemizi sabote etmeye kalktılar. Takoz siyasetiyle, esersizlik siyasetiyle, istismar siyasetiyle hep pürüz çıkardılar. Türkiye'nin demokrasi hamlelerini, ülkemize çağ atlatacak ve dünyada bizi devler ligine yükseltecek mega projelerimizi sürekli karaladılar, kötüledir.

Millet, memleket düşmanlarıyla el ele verip, manipülasyonla, yalan ve iftira kampanyalarıyla daima Türkiye'nin paçasından çektiler. Allah aşkına yollardan, barajlardan, tünellerden rahatsız olan bir muhalefet dünyanın başka hangi ülkesinde vardır? Yasakları savunan, darbecilerden medet uman, bir gecede 250 insanımızın kanını döken FETÖ'cü alçaklardan imdat bekleyen bir muhalefet başka nerede bulunur? 3-5 oy için bölücülerin siyasi uzantılarıyla pazarlık masasına oturan bir muhalefete başka hangi ülkede rastlanır?"

- "Bu küstahlığı Kürt kardeşlerim sineye çeker mi?"

Konuşmasının bu bölümünde alana kurulan ekrandan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin bir konuşmasını izleten Erdoğan, "Bu adam Kürt değil ama bu adam ne idüğü belirsiz. Bu adam, benim Kürt kardeşlerimi istismar ederek oradan rant elde ediyor." ifadesini kullandı.

"Ne diyor, 'Kürdistan.' Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığının altını çizdi. Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde var. Eğer sen çok seviyorsan defol git oraya." dedi.

"Siz bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmeyecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tehdit dilini, bu küstahlığı benim Kürt kardeşlerim sineye çeker mi? Bunlar kim oluyor da benim Kürt kardeşlerimin oyunu, CHP'ye, adı İYİ ama kendisi karışık partiye pazarlayabilir. Bunlar kim oluyor da Anamuhalefet Partisinin Ankara, İstanbul, İzmir adaylarını bu şekilde tehdit edebiliyor. Buna rağmen ne CHP'den ne hanımdan ne de Saadet'ten, eş başkanların bu hezeyanlarına hiçbir tepki yükselmiyor. Hiçbirisi bu eş başkanın tehditlerini, hakaretlerini üzerine alınmıyor.

Peki, kendi izzeti nefsini dahi korumayan bir muhalefet, bu milletin haysiyetini, onurunu koruyabilir mi? Terörist başına özgürlük isteyenleri belediyelere sızdırmaya kalkan bir muhalefet Türkiye'nin beka meselesini çözebilir mi? Başında bulunduğu partiyi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın maskotuna çeviren bir siyasetçinin bu ülkeye en küçük bir faydası olabilir mi? Soruyorum size, girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedenlerden Adıyaman'a hayır gelir mi? Kalp gözü, gönül gözü kapalı olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez. Kişisel çıkarlarını memleketin menfaatinin üstünde tutan bir siyasetçiden partisine de seçmenine de 82 milyona da hiçbir fayda gelmez. 'Baskı sürsün, yasaklar kalkmasın' diye uğraşanlara dünyanın hiçbir yerinde demokrat denmez."

- "Siyaset omurga işidir"

Siyasetin vizyon, kapasite ve ufuk meselesi olduğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset omurga işidir, dirayet ve cesaret işidir. Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir. Siyaset darbecilere alkış tutanların değil, demokrasiye canı pahasına sahip çıkanların işidir." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin, beyaz kefeni giyerek millete hizmet edenlerin işi olduğunu dile getirerek, böyle bir siyasetçi ve devlet adamı olmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

"Sizlerin emanetine leke sürdürmemenin çabasındayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah ömür verdikçe bu milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

31 Mart için Adıyaman'dan güçlü bir destek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerden çok çalışmalarını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adıyaman'da bir zamanlar bizimle birlikte yol yürümüş olsa da artık başkalarının kılıcını çalanlar olduğunu biliyorum. Unutmayın taş yerinde ağırdır. Hem bu ülkeye ve millete hizmet etmeye talip olup, hem de bu ülkenin ve milletin yeminli düşmanlarıyla yol yürünemez. Unutmayın terör örgütünün mensuplarıyla el ele omuz omuza, kol kola yürüyenlerle yol yürünmez. Eğer maksat hizmetse bunun yeri AK Parti'dir. Çünkü, yaparsa AK Parti yapar. Eğer maksat nefis tatmini ise böyle bir anlayışın AK Parti'de zaten yeri yoktur."

- Notlar

Miting alanına "Ülkemiz için, milletimiz için, memleketimiz için, biz bi kere he dedik babom", "Milletin geleceği için ömründen vazgeçenlere canımız feda olsun", "Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun hedefiniz istikrar olsun" yazılı pankartlar asıldı. Bazı vatandaşlar mitingi balkon ve pencerelerden izledi.

Konuşmasından önce ve sonra "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik eden Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.

Mitingde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)