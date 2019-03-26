AK Parti'nin Adıyaman mitingi

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine Adıyaman'ı ve ilçelerini selamlayarak başlayan Erdoğan, "Muhabbeti meydanlara sığmayan sevdası" için Adıyamanlılara teşekkür etti.

Sadece meydanda 35 bin kişi olduğunu belirten Erdoğan, "Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. Kararlı mıyız, 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz, birilerine rağmen yazıyor muyuz?" diye konuştu.

Erdoğan, 9 ay önce Adıyamanlılarla yine bu meydanda 24 Haziran seçimleri için ahitleştiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahcup etmediniz. Bu davayı tümsekte koymadınız, öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Yine rekor bir oy oranıyla bu kardeşinize partinize sahip çıktınız. Yüzde 67,4 ile şahsıma, 'durmak yok, Cumhurbaşkanlığında göreve devam' dediniz. Yüzde 55,1 ile milletin partisini, partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye'nin sendelemesini, tökezlemesini özellikle bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz. Adıyaman'ın ahdine vefalı olduğunu, sözüne sadık olduğunu cümle aleme gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizin gibi dostlar, yol arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum."

Şimdi önlerinde yeni bir imtihan bulunduğunu, 4 gün sonra seçim yapılacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek oylarımızı kullanacağı. Oylarımızla bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı seçmenin yanında çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşlerim. Sandık bizim namusumuzdur. Sandık, milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık, milletimizin bedel ödeyerek, mücadeleler vererek elde ettiği çok önemli bir kazanımdır. Serbest seçimler insanımızın CHP'nin faşist, baskıcı zihniyetinden söke söke aldığı bir haktır. Bakmayın CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine, hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında merhum Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun hakkı vardır. O sandıkta Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koç yiğitlerin çığlığı vardır."

- "Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin tezahüratları üzerine ise şunları söyledi:

"Seçimden sonra, inşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı, var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bak şunu söyleyeyim, şunu bilin, bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Zira şurada on binler ne için duruyor, neyin mücadelesini veriyor? Kendi makam, mevkisi için affedersin bu davayı satanlara kusura bakmasınlar, biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip, ondan sonra oradan saf dağıtanlardan değiliz. Biraz sonra bazı şeyleri izleteceğim sizlere. Kardeşlerim, buralara durup dururken gelmedik. Gökten zembille de buralara inmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik. Eğer benim milletim bugün Adıyaman'ın tüm ilçelerinde, beldelerinde bu kardeşine sahip çıkıyorsa, bu evladına sahip çıkıyorsa, bunun bir sebebi var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

CHP'nin ülkede zerre kadar emeği, hizmeti olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hak ve özgürlük mücadelesinde aynı şekilde. Cuntacıların güya adaleti tesis için bir sağdan bir soldan astığı delikanlıların bunlarda vebali var. Bunun hesabını verecekler. O sandıkta daha 22 yaşında körpe fidanken darbecilerin darağacına gönderdiği şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun ana hasreti var. O sandıkta ömrünü memleketine hizmete adayan rahmetli Özal'ın, rahmetli Türkeş'in, rahmetli Erbakan Hocamızın emeği var. O sandıkta 28 Şubat döneminde milli iradeye leke sürdürmeyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin cesareti var. O sandıkta başörtüsünden dolayı üniversite kapılarından çevrilen kızlarımızın gözyaşı var." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)