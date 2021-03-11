Ak Parti'nin adımı! HDP’ye yardımın kesilmesine destek

Hasan Eğrigöz Ankara

Mevcut düzenlemede, Hazine yardımının kesilmesi yaptırımı ancak kapatma davasının bir sonucu olarak uygulanıyor. Ancak AK Parti, kapatma davasına gerek kalmadan, HDP’ye yapılan Hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Buna göre, Siyasi Partiler Yasasının 102’nci maddesinde değişiklik yapılacak ve teröre bulaşan partilerin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine imkan sağlanacak

Şehit aileleri memnun

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, bu kararın şehit ailelerini ve gazileri oldukça mutlu ettiğini belirterek, “HDP, her ne kadar siyasi parti görüntüsü vermeye çalışsa da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısıdır. HDP’nin kapatılması gündeme geldiğinde şehit aileleri olarak çok sevindik ama ‘Ya kapatılamazsa’ diye de endişeliydik. Fakat AK Parti’nin bu önerisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Başkanı şehit eşi Gülser Akgül de, “HDP ismini duyduğumuzda zaten tüylerimiz diken diken oluyor. Kapatılması için ne gerekiyorsa yapılmalı, kapatılmazsa bile devletimizin hazinesinden bir kuruş dahi verilmemelidir” ifadelerini kullandı.