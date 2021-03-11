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Gündem Ak Parti'nin adımı! HDP’ye yardımın kesilmesine destek
Gündem

Ak Parti'nin adımı! HDP’ye yardımın kesilmesine destek

Her fırsatta Kandil’in Meclis’teki sözcülüğünü yapma gayretinde olan HDP’nin kapatılması için çalışmalara başladı. MHP’nin gündeme getirdiği HDP’nin kapatılması konusundaki tartışmalar sürerken, AK Parti’den yeni bir öneri geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:58:00 -
Ak Parti'nin adımı! HDP’ye yardımın kesilmesine destek

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Mevcut düzenlemede, Hazine yardımının kesilmesi yaptırımı ancak kapatma davasının bir sonucu olarak uygulanıyor. Ancak AK Parti, kapatma davasına gerek kalmadan, HDP’ye yapılan Hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Buna göre, Siyasi Partiler Yasasının 102’nci maddesinde değişiklik yapılacak ve teröre bulaşan partilerin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine imkan sağlanacak

Şehit aileleri memnun

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, bu kararın şehit ailelerini ve gazileri oldukça mutlu ettiğini belirterek, “HDP, her ne kadar siyasi parti görüntüsü vermeye çalışsa da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısıdır. HDP’nin kapatılması gündeme geldiğinde şehit aileleri olarak çok sevindik ama ‘Ya kapatılamazsa’ diye de endişeliydik. Fakat AK Parti’nin bu önerisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Başkanı şehit eşi Gülser Akgül de, “HDP ismini duyduğumuzda zaten tüylerimiz diken diken oluyor. Kapatılması için ne gerekiyorsa yapılmalı, kapatılmazsa bile devletimizin hazinesinden bir kuruş dahi verilmemelidir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Umut

Pkk destekçisi Chp liler ne der acaba bu meseleye. Yoksa yine Ülkede açlık var diyip hedefmi şaşırtacaksınız bre ahlaksızlar
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