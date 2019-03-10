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AK Parti'nin Adana mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)- "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz"- "Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de millet bahçesini yapacağız. Yakında da yapımına başlıyoruz"

10 Mart 2019 Pazar 15:12
AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz." dedi.

Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

AK Parti ve MHP'nin hep birlikte bütün olacağını, bir ayrım olmadığını belirten Erdoğan, "zillet ittifakı"nın 31 Mart'ta çıldırtılacağını ifade etti.

Adana'ya yapılan hizmetlere ilişkin bilgi veren Erdoğan, kente son 17 yılda 45 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, eğitimde 9 bin 57 yeni derslik inşa edildiğini, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nden birinin bu yıl Adana'da faaliyete geçirileceğini dile getirdi.

Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 302 kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, 2 yıl içinde Adana, Karaisalı ve Sarıçam'da 6 bin 250 kişilik yurt binalarının daha açılacağını kaydetti.

Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun, Adana Kamp Eğitim Merkezinin, olimpik yüzme havuzunun yapımlarının devam ettiğini anımsatarak, "Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de millet bahçesini yapacağız. Yakında da yapımına başlıyoruz." diye konuştu.

Adanalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilere 5 milyar liralık destek verildiğini anlatan Erdoğan, toplamda 3 bin yataklı hastanelerin de aralarında olduğu 56 tesisin şehre kazandırıldığını, Adana Şehir Hastanesinin bin 550 yatağıyla hizmet verdiğini aktardı.

- "Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık"

Konuşmasına Adana Şehir Hastanesinin görüntülerini izleterek devam eden Erdoğan, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüleri de izletti.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi. Durma orada niye duruyorsun? Çek git o zaman. Ama böyle bir kişilik yok. Kimlik sıkıntısı var. Şimdi ne yaptı? Dokuz kez seçime girdi hep kaybetti, aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bu hastanenin 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi ve 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastanelerinin Adana'ya inşa edilen diğer sağlık tesislerinden bazıları olduğuna işaret etti.

Ceyhan Devlet Hastanesiyle birlikte 5 sağlık tesisisin yapımının devam ettiğini anımsatan Erdoğan, 150 yataklı güney Seyhan, 100 yataklı güney Yüreğir ve Karataş Devlet Hastanelerinin de içinde olduğu 15 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Adana'da istinaf mahkemesinin faaliyete başladığını anımsatan Erdoğan, kentte 17 bin 94 projesinin hayata geçtiğini, imar barışıyla 214 bin 441 vatandaşın sorununun çözüldüğünü, 45 tarihi eserin restorasyonunun yapıldığını ifade etti.

- "Kentsel dönüşüm çalışmaları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyhan ve Yüreğir Kentsel Dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Adana'nın çehresi daha da değişecek. Ulaşımda Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol mesafesini 427 kilometreye çıkardık. Adana güney çevre yolunu Ceyhan-Çukurköprü-Kozan yolunu Adana-Karataş yolunu, Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Adana-İmamoğlu ayrımı, Aladağ yolunu, Niğde-Yeşilhisar ayrımı, Çamardı-Pozantı yolunu, otoyol, Adana Şehir Hastanesi kavşağı yolunu, Adana-Kozan yolunu, Ceyhan-Yumurtalık yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Proje içinde tünellerin köprülerin olduğu Adana-Kozan ayrımı Mansurlu yolunu ve Tarsus-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun otoyolundaki çalışmaları da bu yıl tamamlıyoruz."

Adana-Mersin demiryolunun yenilendiğini, seyahat süresinin yarı yarıya indirildiğini anlatan Erdoğan, "Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardına çıkararak dört hatlı hale getiriyoruz. Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz. Ayrıca Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:12
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