AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İnşallah ilelebet bu coğrafyada bizim raconumuz uygulanacak, başkaları bu coğrafyada racon kesemeyecek. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ankara'ya gelecek yıl Adana'nın otoyolla ulaşacağını söyledi.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye yolların bölünmüş hale geldiğini anlatan Turhan, "Daha hızlı, ekonomik, konforlu şekilde Adanalı hemşehrilerimiz seyahat ediyor. Adana, tarımın, turizmin, sanayinin merkezi. Adana şimdi Cumhur İttifakı'yla birlikte karşısındaki illet ve zillet ittifakına gerekli cevabı verecek." diye konuştu.

Turhan, Adana'nın 7 düvele karşı, tüm dünyanın zalimlerine karşı gerekli cevabı vereceğini, kentin milli birlik ve beraberliğin sembolü olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sandıklar çatlayacak, okyanusta tsunami olacak. Dünya titreyecek, Adana bunu yapacak, bugüne kadar tarih boyunca Adana hep bunu yaptı. Bayrağına, devletine, milletine, vatanına sahip çıktı. Dünya lideriyle birlikte bu birlik ilelebet devam edecek. İnşallah ilelebet bu coğrafyada bizim raconumuz uygulanacak, başkaları bu coğrafyada racon kesemeyecek. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. "

- "Hasım olanlar hısım oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de miting alanını dolduranlara teşekkür etti.

"Dün hasım olanların hısım olduğuna şahitlik ediyoruz" diyen Kandemir, şunları kaydetti:

"Birilerinin dağdan, birilerinin boğazın kenarındaki villalarından, birilerinin kötülüğün amiral gemisinden saldırdığı şu günlerde birliğimizle, beraberliğimizle kardeşliğimizle tüm Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz Adana'dan. İnanıyoruz ki Adana 31 Mart'ta şu kardeşlik iklimiyle Türkiye'ye bir mesaj gönderecek. Cumhur İttfakı'nı yaşatan en önemli kentlerden bir tanesinden, Adana'nın tam da bu merkezinden tüm dünyaya bir mesaj gönderecek. İstedikleri yapsınlar, ister ekonomik saldırılarla gelsinler, ister algı operasyonları yapsınlar, Adanalı bunları yemez, yemiyor. İşte bu meydan onu haykırıyor."

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise 5 yıldır görevde olduğunu anımsattı.

Sözlü, Adana'nın gıpta edilen bir şehir olduğunu aktararak "Gönül belediyeciliği yaptık. Biz gayret ediyoruz. Cumhur İttifakı sadece yerel seçimlerin ittifakı değildir, Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin değişen siyasi ikliminin ortaya çıkardığı bir dayanışmanın, iş birliğinin adıdır. " ifadesini kullandı.