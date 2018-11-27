AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayı sayısı 60'a ulaştı

ANKARA (AA) - AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayı sayısı, 23'ü büyükşehir, 37'si il olmak üzere 60'ı buldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında il ve ilçe belediye başkanlıkları için aday tespitlerini sürdürüyor.

Erdoğan tarafından 40 adayını daha önce kamuoyuyla paylaşan AK Parti'de, bugün 9'u büyükşehir olmak üzere 20 aday daha açıklandı.

Belediye başkan adayları belirlenen 60 yerin 23'ü büyükşehir, 37'si ilden oluşuyor.

AK Parti'nin aday gösterdiği 60 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor.

AK Parti, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Düzce'den, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'i Ordu'dan, eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir'i Samsun'dan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i Gaziantep'ten, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi İzmir'den, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ise Ankara'dan belediye başkan adayı gösterdi.

AK Parti'nin adayları arasında, Hilmi Bilgin ve Fatih Metin gibi iki bakan yardımcısı da bulunuyor. Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin Sivas'tan, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Bolu'dan belediye başkan adayı oldu.

- 15 isimle devam

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan isimlerden 15'i ise partinin mevcut belediye başkanı.

Buna göre, AK Parti Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Diyarbakır'da Cumali Atilla, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya'yı yeniden aday yaptı.

- 6 il başkanı 2 vali

AK Parti'den 6 il, bir ilçe başkanının yer aldığı aday listesinde, iki vali, bir de vali yardımcısı yer buldu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.

- Üç dönem kuralı işletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin genel başkanı olmasının ardından bazı belediye başkanlıklarında değişikliğe gidilirken, bazı belediye başkanları da milletvekili adayı olmak için istifa etmişti.



Bu kapsamda, Bursa'da istifa eden Recep Altepe'nin yerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Alinur Aktaş seçilmişti. Konya'da milletvekili adaylığı için istifa eden Tahir Akyürek'in yerine Selçuklu ilçe belediye başkanı Uğur İbrahim Altay getirilmişti. Parti bir süredir bu görevleri yürüten Aktaş ve Altay'ı yeniden aday gösterdi.

Aynı durum Çankırı belediye başkan adaylığında da yaşandı. Milletvekili adaylığı için istifa eden İrfan Dinç'in yerine belediye başkanı seçilen Hüseyin Boz yeniden aday yapıldı.

AK Parti, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı gerekçesiyle görevden alınan ve yeni görevlendirmeler yapılan yerlerde de titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe, 20 beldede görevlendirilen kayyumlar özelinde yapılan çalışmalar sonucunda, görevlendirmeyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Cumali Atilla AK Parti'den tekrar aday gösterildi.

AK Parti'de tüzük gereği üç dönem kuralı işletiliyor. Buna göre 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz aday gösterilmedi.







