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AK Parti'nin 3 büyük ildeki adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

40 ildeki adaylarını açıklayan AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ise salı günü açıklanması bekleniyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
AK Parti'nin 3 büyük ildeki adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 40 ildeki adayını açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanan isimler arasında yer almadı.

Salı günü açıklanacak

NTV'nin haberine göre, üç büyük şehrin belediye başkan adaylarının salı günü yada Başkan Erdoğan'ın Arjantin gezisi sonrası açıklanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Ankara
  5. İzmir
  6. Arjantin

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