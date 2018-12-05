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AK Parti'nin 14 il belediye başkan adayı yarın açıklanacak.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:48
AK Parti'nin 14 il belediye başkan adayı yarın açıklanacak.
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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