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AK Partililer Beyazıt Meydanı’nda 28 Şubat’ı protesto etti

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
AK Partililer Beyazıt Meydanı’nda 28 Şubat’ı protesto etti

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde dövizlerle meydana gelen yüzlerce kadın ve AK Partililer, 28 Şubat’ı protesto etti.


AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 28 Şubat 1997 yılında yaşananları protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı veKonya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Emine Sare Aydın Yılmaz, Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocakve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dövizlerle alana gelen yüzlerce kadın ve partililer, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni protesto etti.



“28 Şubat bir postmodern darbesi olarak yaşandı”


Etkinlikte konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bu meydan, bu taşlar, bu kaldırımlar bu hanımefendileri bundan önce burada çok daha fazlasıyla ağırladı. Sağ yumruklarımız havada özgürlük türküleri biter mi diye marşlar okuduğumuz günler yeniden hafızlarımızda, yüreğimizde canlandı. Evet 28 Şubat siyasi iradenin zayıflatılarak yerine vesayet odaklarının, cuntacıların, medya patronlarının, ekonomi patronlarının bu ülkenin ve bu milletin iradesinin üzerine geçirilmeye çalışıldığı bir süreçolarak yaşandı. Bir postmodern darbesi olarak yaşandı. Ancak 22 yıl sonra bile biz o kara günleri, milletin iradesinin üzerinde kendisini güç olarak görmeye çalışanların hiçbirinin isminin, cisminin olmadığı, onların hiçbir hükmünün olmadığı, tam tersine millet iradesinin daha da güçlenerek 28 şubat sürecinden çıktığı bir gündeyiz. Bu Türkiye’nin başarısıdır. Bugün artık 28 Şubat’ın acılarıyla, kederleriyle değil, tam tersine 28 Şubat sürecinin bittiği bu günlerde Türkiye’nin kazandıklarıyla ve başarılarıyla övünen bir iktidar olarak karşınızdayız” diye konuştu.



“Allah, ne 28 Şubat’ı, ne 15 Temmuz’u bir daha bu devlete yaşatmasın”


"Milletten aldığımız güç ile bu günlere kadar geldik" diyerek konuşmasını sürdüren Usta, “Muhtar bile olamaz denilerek manşetlerin atıldığı Türkiye’den bir genel başkan, bir lider, bir cumhurbaşkanı çıkaran bir Türkiye haline geldik. Aslında bu mücadelenin en başında dimdik ayakta duran cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu mücadele bu günün başarısının en büyük teminatıdır. Bizi de aynı Mısır’daki gibi, Suriye’deki gibi birbirimize düşürüp, içeriden bölmeye, yıkmaya çalışan o dış güçlerin kullandığı piyonlarla mahvetmeye çalıştılar. Ama izin vermedik. Asla da izin vermeyeceğiz. Bugün onun için tekrar buradayız. Biz aynı inanışla, aynı dirençle, aynı güçle, aynı ruhla bu meydanları yine doldurmaya hazırız. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için her daim hazırız demek için tekrar buradayız. Allah, inşallah ne 28 Şubat’ı, ne 15 Temmuz’u bir daha bu devlete yaşatmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. doğa

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