AK Partili Yılmaz’dan Akit’e ziyaret

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Başkanlık görevine geldiği ilk günden beri Gemlik’e prestij projeler kazandıran ve ilçenin çehresini değiştiren AK Partili Refik Yılmaz, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş ve nezih bir ortamda geçen ziyarette güncel meselelerin yanı sıra birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin akabindeki süreçte Akit TV stüdyolarına da konuk olan Başkan Yılmaz, Gemlik’e yaptıkları hizmetleri anlattı. Genel merkez binamızdan ayrılmadan önce açıklamalarda bulunan Yılmaz, ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu.