0553 313 94 23

AK Parti’li Yılmaz Malazgirt’te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş’un Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 16:58
AK Parti’li Yılmaz Malazgirt’te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş’un Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Yerel seçimler öncesi Muş’un Malazgirt ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, burada AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “İslam coğrafyasında Türk’lere Anadolu’nun kapısını açan Sultan Alparslan diyarında bulunmaktan son derece mutluyum ve onurluyum. İnşallah Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, birlik ve beraberliği de daha fazla sağlayacaktır. Hem Türkiye ve bölgemizdeki hem de küresel düzeyde bütün güç odaklarına en güzel cevabı 31 Mart günü sandıklarda vereceğiz. Başkan Adayınız Cengiz Altın’a el verdiğiniz takdirde bizlerin genel merkezin AK Parti’nin elini kaldırmış olacaksınız. O gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elini kaldırmış olacaksınız. Ve inşallah Cengiz kardeşimiz arkasındaki bu güçle Malazgirt’te hizmet edecek” dedi.


Muş ve Malazgirt ilçesine yapılacak yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, “Başkan Adayımız Cengiz Altın’ın proje kitabındaki tüm projeler bizim projemizdir. Hepsinin altına imzamızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.


Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yerel yönetim ve merkezi idare ile el ele vererek gençlerin istihdam edilmesi için projeler hedefleyeceklerini sözlerine ekledi.


Cevdet Yılmaz, daha sonra beraberindeki partililerle vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Cevdet Yılmaz, beraberindeki heyetle son olarak Malazgirt Kaymakamlığını ziyaret etti. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, kaymakamlık makam odasında kısa bir toplantı yaptılar.


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından faaliyete geçirilen Malazgirt 107,1 FM radyo istasyonunu da ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Bulanık ilçesine geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da turizm rotası belirlendi
    1. Malatya’da turizm rotası belirlendi
    2. Rusya: "Rus askeri Venezuela’da..
    3. Netenyahu: “Gazze’ye büyük bir saldırı..
    4. Sergen Yalçın'ın cezası onaylandı
    5. Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini..
    6. Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti..
    7. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu
    8. Hastane çatısından ölüme böyle atladı
    9. Wow Air, mali sorunlar nedeniyle tüm..
    10. Rusya operasyonlara katılacak mı?..
    11. Bursa’da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den..
    12. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    13. Başkan Demirtaş ve belediye..
    14. Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek
    15. Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu!..
    16. TAV'dan, İstanbul Atatürk..
    17. AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı..
    18. Günaydın’dan İYİ Partili..
    19. Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezine..
    20. PKK yandaşı gazeteciden insanlık dışı..
    21. "Toprak Mahsulleri Ofisi fındık..
    22. Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş..
    23. Isparta için zirai don uyarısı
    24. Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi..
    25. AK Parti'nin Haymana mitingi
    26. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney..
    27. Sultanbeyli’de yeni parseller askıda,..
    28. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 2. etap..
    29. Snowboard Alpine Türkiye..
    30. "Kendi içimizde kavga edersek kolay..
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu