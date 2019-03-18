AK Partili Yılmaz: "Çanakkale ruhunu yaşatacağız"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını kutlayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, "Tüm olumsuz koşullara rağmen; iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Bu ruhu birlikte yaşatacağız" dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünün millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yaşandığını belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Çanakkale, küllerinden yeniden doğan bir milletin sembolüdür. Tarihi, şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, birlik ve beraberlik ruhunun abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, vatan ve hürriyet başta olmak üzere bizi biz yapan mukaddes değerlerimize bağlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

Vatanı ve neslinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahramanın, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını vurgulayan Nazmi Yılmaz, "Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale geçilmedi bizler bu ruhu yaşattıkça da geçilemeyecek" diye konuştu.