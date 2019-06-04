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AK Partili Yavuz'dan flaş açıklamalar: Son günlerde şunu fark ettim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor ama son günlerde şunu fark ettim; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu çok net hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 15:23
AK Partili Yavuz'dan flaş açıklamalar: Son günlerde şunu fark ettim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimine dair, 'Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Donatım Park'ta düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde gazetecilerin İstanbul seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul seçim çalışmaları yoğun tempoda devam ettiğini belirten Yavuz, "Her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor ama son günlerde şunu fark ettim; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu çok net hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

"Millet hesap soracak"

Yavuz, CHP'nin bir süre "mağdur edebiyatı"na sarıldığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. İnşallah da soracak.

Milleti mağdur edenin de Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti olduğunu çok rahat şekilde görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi unsurlarına bu suçu uzun süre yüklemedik ama gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu suçu işleyenlerin ekmeğine yağ süren bir duruş sergiliyor. İsterdik ki biz onlar da demokrasinin, milli iradenin yanında olsun. Öyle olmadı."

Milletin iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacağını ve o net iradenin ortaya çıkacağını vurgulayan Yavuz, "İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Programda İstanbul'un geleceği konuşulacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bir gazetecinin AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın yapmasına ilişkin sorusu üzerine, "Böyle bir şey var, doğru. Her iki parti de bir irtibat oluşturdu, kontak kuruldu ve prensipte bir anlamda anlaşılmış oldu. Tarafsız bir moderatör eşliğinde belki bütün kanalların da yayın yapabileceği bir ortam içerisinde İstanbul'un, geleceğinin, projelerin konuşulduğu, her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel program olacak gibi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramlaşma programına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:23
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. AK Parti
  4. Ali İhsan Yavuz

YORUM YAZ

  • AkifAkif16 sa önce
    Milleti siz madur etmediniz mi? Şimdi seçimi sayın imamoğlu kaybederse ve sizin yaptığınız gibi seçimi yeniletme çabasına girerse ne olacak?Ysk bile sizin yüzünüzden iki paralık oldu halkın gözünde.
  • abdrhmnabdrhmn17 sa önce
    bu işler hep para kavgası. gönül çoktaaann kocaya kaçtı. peşinde birsürü adam var gönül'ü becerebilmek için gönül bizimdir diyorlar.
  • emiremir18 sa önce
    VAYYY BE, EEE GUNAYDIN USTAM YENI FARKETTIYSEN SAYIN IMAMOGLUNUN MAZBATASI CALINDIGINI O ZAMAN HER SEY DAHA GUZEL OLACAK AGA

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