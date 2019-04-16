AK Parti'li Yavuz YSK'ye geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK'ye geldi16 Nisan 2019 Salı 16:15
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra belgeler bulunan 3 bavulun da YSK'ye getirildiği görüldü. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu, bavullarda ise delil klasörlerinin yer aldığı öğrenildi.
Yavuz, çıkışta basın mensuplarına açıklama yapacağını söyledi.
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