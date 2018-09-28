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AK Partili Yavuz: Vazgeçmiyoruz, Türkiye doğru yolda

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ekonomik anlamda dikkatli olmak adına bir takım kararlar alındığını belirterek, "Siz hiç Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçtiğimizi duydunuz mu? O zaman Türkiye iyi yoldadır. Siz hiç 3. Havaalanı Projesi'nden vazgeçtiğimizi duydunuz mu? Vazgeçmiyoruz, o zaman bilin ki Türkiye doğru yoldadır, doğru yönetiliyordur." ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:55
AK Partili Yavuz: Vazgeçmiyoruz, Türkiye doğru yolda

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlediği Sakarya 70. İl Danışma Toplantısı'nda, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyledi.

AK Parti'nin dava bilinci yüksek, dava şuuruyla bezenmiş insanlardan oluştuğunu anlatan Yavuz, yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı çevrelerin sesini yükseltmeye başladığını aktardı.

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakların olduğunu belirten Yavuz, "Dövizin çok şükür ateşi sönmeye başladı. Fırsat bu fırsat, tam böyle olmuşken sözüm ona birileri bir zamanlar bu ümitleri PKK'ya bağlamıştı. Şimdi de bu ekonomik duruma bel bağlıyorlar. Halbuki bu ekonomik saldırı, dışarıdan gelmiştir. Biz yek vücut, topyekun buna karşı koymamız gerekirken sözüm ona birileri de ona bel bağlamış gibi gözüküyor. Benim de gördüğüm bir şey var, bu millet bu işin farkındadır. Yeniden Sakarya'da 17-0 ve Türkiye'de de çok önemli bir başarıyı elde edecek bir sonucu ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

'Türkiye iyi yolda'

Türkiye'nin tasarruf tedbirlerine yönelik adımlar attığını dile getiren Yavuz, her şeyin iyiye gittiğini kaydetti. Ekonomik bütün göstergelerin bundan önceki yıllardan daha iyi durumda olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Dikkatli olmak adına bir takım kararlar alıyoruz. Siz hiç Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçtiğimizi duydunuz mu? O zaman Türkiye iyi yoldadır. Siz hiç 3. Havaalanı Projesi'nden vazgeçtiğimizi duydunuz mu? Vazgeçmiyoruz, o zaman bilin ki Türkiye doğru yoldadır, doğru yönetiliyordur. 'S-400'leri almaktan vazgeçtik' diyen oldu mu? Doğru yoldayız merak etmeyin. Emin olun bu lider, asrın en büyük en önemli lideridir. Emin olun, AK Parti dünyanın en iyi partisidir ve emin olun sizler dünyanın en önemli, en makbul işini yapıyorsunuz."

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:55
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. ak parti

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