AK Partili Yavuz açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

"Sayın basın mensupları son bilgileri YSK kayıtlarına dayanarak açıklıyoruz; Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net biçimde süreci ortaya koymuş, sadece bu seçimde değil, her seçimde partiler bu hakları yargı gözetiminde kullanmıştır. Ve itiraz süreci de yine yargı gözetiminde yapılan yasal işlemlerdir. İlçe, il ve Yüksek Seçim Kurulları sıralamasıyla bu hak kullanılıyor.

Maddi hata düzeltimi yolundaki gayret ve çalışmamız devam etmektedir. Tespitlerimiz sürdükçe seçim kurullarına başvurarak düzeltilmesini sağlıyoruz.

"Ortada şaibe var!"

Ortada şaibe var. Niçin var onu da birazdan açıklamak istiyorum

Biz ilçe seçim kurulu kararına karşı tüm oylar sayılsın diye yaptığımız talebe ilişkin il seçi kurulan gittik. Burası da tümü sayılsın demedi ancak "o sayımda torba içerisinde maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın" dedi.

8 ilçede sayım için başvuruyoruz

Beyoğlu'nda tüm oyların sayımı için bir müracaatımız oldu ilçe seçim kuruluna. Bugün de 8 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye müracaat etmiş olacağız.

İlçede geçersiz oy ile ilde geçersiz oy sayısı arasında 40 bin fark var!

Bakınız bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum tam bu noktada. Biz bu işte bir gariplik var dedik baştan veri. Bakın geçersiz oy örneğine bakalım. Geçersiz oyların sayısı 274 Büyükşehir belediye seçimine ilişkin geçersiz oy sayısı 314 bin. 40 bin fark var. Salt buraya baksak bile bir gariplik olduğunu hissediyor insan.

Sadece geçersiz oydan 4 bin 343 oy ak parti lehine geldi

Yüzde 70 geçersiz oy sayımı bitti. Bu sayımda sadece geçersiz sayımından ilçe seçim kurulları nezdinde belirlenerek AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 343'tür.

Düzeltilen oy sayısı

Bakınız buradaki farka bakın. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken. Başka derken de nereye kaydedildiğini anlıyorsunuz. Bütün bu gayrete değmez miydi? Fazlasıyla değerdi. Biz 1 oy dahil vatandaşın oyunu gerekli yere gitmesi konusunda uykusuz geceler geçirmeye razıyız. Ve bu oylara sahip çıktık. Herkesin iradesine

Düzeltilende fark 10 binin üzerinde

İrade gerçekleşsin ve ortaya çıksın. Açmayalım, kurcalamayalım gibi çıkışların altında ne yatıyor? Acaba daha karıştırırsak altından farklı şeyler çıkacak diye mi korkuyor birileri acaba? Gördüğünüz gibi CHP'ye de yazılmış oylar var. CHP'ye de yazılmış oylar var 3485, AK Parti lehine 14456 fark ne kadar? 10 binin üzerinde.

Ayrıntılar geliyor...