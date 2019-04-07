0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AK Partili Yavuz açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

07 Nisan 2019 Pazar 15:10
AK Partili Yavuz açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

"Sayın basın mensupları son bilgileri YSK kayıtlarına dayanarak açıklıyoruz; Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net biçimde süreci ortaya koymuş, sadece bu seçimde değil, her seçimde partiler bu hakları yargı gözetiminde kullanmıştır. Ve itiraz süreci de yine yargı gözetiminde yapılan yasal işlemlerdir. İlçe, il ve Yüksek Seçim Kurulları sıralamasıyla bu hak kullanılıyor.

Maddi hata düzeltimi yolundaki gayret ve çalışmamız devam etmektedir. Tespitlerimiz sürdükçe seçim kurullarına başvurarak düzeltilmesini sağlıyoruz.

"Ortada şaibe var!"

Ortada şaibe var. Niçin var onu da birazdan açıklamak istiyorum

Biz ilçe seçim kurulu kararına karşı tüm oylar sayılsın diye yaptığımız talebe ilişkin il seçi kurulan gittik. Burası da tümü sayılsın demedi ancak "o sayımda torba içerisinde maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın" dedi.

8 ilçede sayım için başvuruyoruz

Beyoğlu'nda tüm oyların sayımı için bir müracaatımız oldu ilçe seçim kuruluna. Bugün de 8 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye müracaat etmiş olacağız.

İlçede geçersiz oy ile ilde geçersiz oy sayısı arasında 40 bin fark var!

Bakınız bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum tam bu noktada. Biz bu işte bir gariplik var dedik baştan veri. Bakın geçersiz oy örneğine bakalım. Geçersiz oyların sayısı 274 Büyükşehir belediye seçimine ilişkin geçersiz oy sayısı 314 bin. 40 bin fark var. Salt buraya baksak bile bir gariplik olduğunu hissediyor insan.

Sadece geçersiz oydan 4 bin 343 oy ak parti lehine geldi

Yüzde 70 geçersiz oy sayımı bitti. Bu sayımda sadece geçersiz sayımından ilçe seçim kurulları nezdinde belirlenerek AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 343'tür.

Düzeltilen oy sayısı

Bakınız buradaki farka bakın. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken. Başka derken de nereye kaydedildiğini anlıyorsunuz. Bütün bu gayrete değmez miydi? Fazlasıyla değerdi. Biz 1 oy dahil vatandaşın oyunu gerekli yere gitmesi konusunda uykusuz geceler geçirmeye razıyız. Ve bu oylara sahip çıktık. Herkesin iradesine

Düzeltilende fark 10 binin üzerinde

İrade gerçekleşsin ve ortaya çıksın. Açmayalım, kurcalamayalım gibi çıkışların altında ne yatıyor? Acaba daha karıştırırsak altından farklı şeyler çıkacak diye mi korkuyor birileri acaba? Gördüğünüz gibi CHP'ye de yazılmış oylar var. CHP'ye de yazılmış oylar var 3485, AK Parti lehine 14456 fark ne kadar? 10 binin üzerinde.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şu an itibariyle aradaki fark 16 bin 442'ye düştü"
    1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    2. Akbük sahilinde ağaç katliamı
    3. THY yeni evinde seferlere başladı
    4. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu
    5. Beşiktaş'ta Quaresma sakatlandı
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    7. Nikahında baskıya dayanamayan polis..
    8. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    9. Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    10. Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar..
    11. Van'da düzensiz göçmenler yakalandı
    12. Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan..
    13. Bursaspor otobüsüne skandal saldırı!
    14. 7. Fetih Kupası Geleneksel Türk..
    15. Bursa’da "Nöbetçi Noter" uygulaması..
    16. “Önce Komutan Chavez’in, şimdi de..
    17. Seçimi ikinci kez kazanınca mevlit..
    18. İstanbulsporlu file bekçisi Alperen’in..
    19. Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD,..
    20. Adalet Bakanı Gül, 35. Noteri ziyaret..
    21. Antalya’da sezon erken başladı
    22. Bursaspor, Teknik Direktör Samet..
    23. Süper Lig'de flaş gelişme! Görevinden..
    24. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    25. Ali Eren Demirezen, 3. kez Avrupa..
    26. AK Partili Yavuz açıklamalarda bulunuyor
    27. Rusya'dan ABD'nin Golan ve Kudüs..
    28. Ege’deki dostluğa Midilli’li veteran..
    29. Her gün bir adet armut tüketmek için..
    30. Balık tutmak için gittiği baraj..
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var