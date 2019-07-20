AK Partili vekillerden rahatlatan Filyos Limanı açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekilleri Filyos’taki Endüstri ve Liman Bölgesi’nden Karabük olarak istifade edilemeyeceği konusunda kamuoyunda bir takım algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Zonguldak’a ziyaretiyle bu konunun artık kapandığını söylediler.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal geçtiğimiz günlerde Karabük kamuoyunda Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi’nden Karabük Sanayiceleri’nin yer alamayacağı ile ilgili kamuoyuna bir takım yansıyan haberlerin Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Zonguldak ziyaretinde Karabük vurgusu yapmasının tüm çekinceleri ortadan kaldırdığını belirttiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Niyazi Güneş, Sanayi Bakanı Varank’ın Filyos Projesini ziyaret etmesi bölge için çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, “Biz de Karabük Milletvekilleri olarak projenin takipçisi olarak buradayız. Karabük, bu projenin önemli bir sacayağıdır. Karabük kamuoyunda bazı endişeler oluşmuştu. Biz bu tür endişelerin yersiz olduğunu her platforma ifade ettik. Bakanımız da bugün böyle bir endişeye mahal olmadığınıbirinci ağızdan ifade etti. Artık şimdi söz söyleme zamanı değil iş yapma zamanı, ülkemiz için üretme zamanıdır. Karabüklü sanayicilerimizin önü dünkünden daha açıktır. Filyos projesi ülkemizin, bölgemizin ve Karabük’ün geleceğidir. Karabük’ün hangi alanda menfaati varsa biz o konunun sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

Cumhur Ünal ise “Karabük olarak bu projeden beklentimiz hep yüksek oldu, olmaya da devam edecek. Karabük kamuoyundaki tepkilerin yersiz olduğu bugün tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. Bakanımızın Karabük vurgusu bizim için önemliydi. Karabüklü sanayicilerimiz artık istediği yer tahsislerini bakanlığımız aracılığı ile alabilirler. Sanayicimizin, üreticimizin önü açık, en büyük temennimiz bu projenin bir an evvel faaliyete geçmesi ve ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlamasıdır. Karabük’ün bu projeye sanayi tecrübesiyle katacağı çok önemli işler olacağına inanıyorum. Artık endişelenme zamanı değil iş yapma zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, “Farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olduğunu duyuyorum”

Bakan Varank Filyos Limanı’nın 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgenin en büyük limanı olacağını kaydederek, Çelik ve çeliğe dayalı sanayinin bulunacağı Endüstri Bölgesi’ni, tüm sanayicilerimiz için yatırıma açtık. Buraya yatırım yapmaları için uzun süredir sanayicilerimizle görüşüyoruz. Yine aynı süreçte KARDEMİR’i ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi içindeki sanayicilerimizi de bizzat fabrikalarına giderek, toplantılar ve görüşmeler yaparak buraya davet ettik. Bu kapsamda, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneğinin üyeleri de bölge içerisinden alan talep ettiler. Onların da başvuru süreçlerini hızla tamamlayıp, bölgede yer almalarını sağlayacağız. Tabi bu noktada bir şeyi ifade etmem gerekiyor. Endüstri bölgeleri yeni ve inovatif bir model. Bürokratik kafayla değil özel sektör mantığıyla kurgulanmış bir model. Dolayısıyla, Endüstri Bölgeleri kanununa göre, bir yönetici şirkete ihtiyaç var. Bu yüzden 17 Haziran’da, elini taşın altına koyan bölgenin en büyük yatırımcı şirketini yönetici şirket olarak atadık. Buradan farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olduğunu duyuyorum. Bizim derdimiz üzüm yemek, bırakın dedikoducular kendi kendine oyalansın dursun. Bölgede yatırımcıların belirlenmesinden, parselasyon planlarına ön tahsislere kadar tüm süreçler Bakanlığımızın onayıyla gerçekleşecek bu manada herkes müsterih olsun. Biz Filyos projesinin üstüne titriyoruz. Filyos Endüstri Bölgesi; büyüyen, gelişen, güçlü ve büyük Türkiye’nin sembol eserlerinden biri olacak” diye konuştu.