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AK Partili vekiller kurbanlarını Kızılay’a bağışladı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Türk Kızılay’ına kurban bağışında bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
AK Partili vekiller kurbanlarını Kızılay’a bağışladı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Türk Kızılay’ına kurban bağışında bulundu.


Türk Kızılayı Karabük Şubesi’ni ziyaret eden AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türk Kızılayı’nın Türkiye’nin Türk ve Müslüman coğrafyasının ümidi, ışığı ve lokomotifi olduğunu ifade ederek kurbanlarını bağışladı. Ünal ve Güneş Kurban Bayramının tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.


Türk Kızılayı Karabük ŞubesiBaşkanı Özcan Büyükgençbu anlamlı bağışı sebebiyle Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
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