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Korona Virüs AK Partili vekilin testi pozitif çıktı
Korona Virüs

AK Partili vekilin testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:47:00 -
AK Partili vekilin testi pozitif çıktı

Gürel, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti. Bursa’da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı: “Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum.”

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