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Ak Parti’li vekilden Bursa’da sulama suyu fiyatlarında indirimi müjdesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seçim çalışmalarına devam eden Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çiftçilere sulama suyunda ton başına yapılan indirimin müjdesini verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Ak Parti’li vekilden Bursa’da sulama suyu fiyatlarında indirimi müjdesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seçim çalışmalarına devam eden Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çiftçilere sulama suyunda ton başına yapılan indirimin müjdesini verdi.


Yenişehir Ziraat Odası’nda yetkilileri telefonla arayıp çiftçilerin beklentilerini ileten Vekil Kılıç, fiyatların pompalı sulamada ton başı fiyat 40 kuruşa, cazibeli sulama da ton başına 20 kuruşa düşürüldüğü müjdesi aldı ve çiftçilerle paylaştı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Vekil Kılıç, “Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş’ın bize ilettiği tarımsal sulama ücretlerinin yüksekliği ve bu ücretlerde indirime gidilmesi hususunu ilettik ve kısa süre sonra Sayın Genel Müdür indirim haberini bizlere bildirdi. Konuyla alakalı güzel bir sonuç almış olduk.Çiftçilerimiz son derece mutlu oldu. Bizim gündeme getirip çözün ürettiğimiz bu konunun bütün ülke genelinde uygulanması söz konusu” dedi.


"Amacımız çiftçimizin bütün üretim şartlarındaki sıkıntılarını gidermek"


AK Parti iktidarlarının tarım kesimini her zaman koruyup gözettiğini açıklamasına ekleyen Vekil Kılıç, “Böylece bir kez daha çiftçinin yanında olduğumuzu gösterdik. Amacımız çiftçimizin bütün üretim şartlarındaki sıkıntıları gidermek ve üretim kolaylığını çiftçilerimize sağlamaktır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, bunun en somut ifadesidir. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı dahi bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarım ürünleri ihracatımız da 3,7 milyar dolar düzeyindeydi. Çiftçilerimize yılda verilen tarımsal destek rakamı da 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Biz bu seviyeden aldığımız Türkiye’yi tarımsal milli gelirde 190 milyar lira, tarım ürünleri ihracatında 17,7 milyar dolar, tarımsal desteklerde bu yıl itibarıyla 16,1 milyar liraya yakın bir yere getirdik. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Bunlar nereden nereye geldiğimizin örnekleridir. Bu duygularla değerli çiftçi kardeşlerime, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, milletimizin aşının, ekmeğinin kesintisiz şekilde sağlanmasına yaptıkları katkılar sebebiyle şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:18
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