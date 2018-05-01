Orhan Miroğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Gezi Parkı' göndermesi

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, muhalefetin seçimlerde çatı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarmak istediği Abdullah Gül’e Gezi Parkı göndermesinde bulundu. Gül’ün, Gezi ekalkışmasından bu yana AK Parti’nin politikalarıyla uyumlu davranmadığını gördüğünü söyleyen Miroğlu, “Türkiye’nin küresel liderliğe soyunmuş olması, zannediyorum Sayın Gül ve çevresindekileri pek memnun eden bir şey değildi” dedi.