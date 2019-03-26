AK Partili Esayan fena ti'ye aldı: Biz Hristiyanlara yok mu?

Her seçim döneminde çeşitli iftiralar ile seçimin meşruiyetine gölge düşürmeye çalışanlar 31 Mart seçimleri için de boş durmadı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın mitinglerine vatandaşların yoğun ilgisini kıskanan solaklar, akılalmaz iddialarla sosyal medyada kara propaganda yapıyor.

AK Parti’nin Ermeni olan İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Twitter hesabından "@colakrengin" adlı kullanıcının seçimleri sabote etmek için ortaya atmış olduğu bir yalanı ti’ye aldı.

"Sabah kilisedeydim ne otobüs vardı ne de yemek"

Hristiyanlık dinine mensup olan AK Partili Esayan "Camilerin önünde zarf içinde gençlere 75 TL, yaşlılara 100 TL zarflara koyup, bir ihtiyacınızı alırsınız diyerek otobüslere doldurup mitinge götürüyorlarmış orada da yemek garantisi pazarcılardan dinlediğim" şeklindeki komik paylaşımı retweet ederek "Biz Hristiyan AK Partililere bir şey yok mu? Sabah kilisedeydim; ne içi dolu zarf, ne otobüs ne de yemek vardı" diye yazdı ve sonuna gülücük işareti koydu.

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