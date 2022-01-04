AK Partili vekil sordu, magazincilere hemen cevap veren bakanlık dut yemiş bülbüle döndü! 8 gündür cevap yok

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TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, aşılamada birinci sırada olan memleketi Ordu'daki yüksek vakalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama isteyen Gündoğdu, Ordu'nun vaka sayılarında da birinci sırada olmasının nedenini sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan AK Partili Gündoğdu, şu ifadelerde bulundu:

"Aşılamada birinci sırada olduğu duyurulan Ordu İlimizin; Covid-19 vaka sayılarında ilk sıralarda yer almasını Bakanlık izah etmeli.

Problem nerede!

@drfahrettinkoca"

8 gündür cevap yok

AK Partili Metin Gündoğdu'nun sorusuna, Sağlık Bakanlığı tarafından 8 gündür cevap verilmedi.

Öte yandan AK Partili Gündoğdu'yu takip eden vatandaşlar da aynı soruyu sorarak destek verdi. En az aşılamanın yapıldığı Şanlıurfa'daki vaka sayısının ise en düşük iller arasında olmasına dikkat çekildi.

Magazincilere anında cevap

Öte yandan AK Partili Gündoğdu'nun cevabını 8 gündür bekleten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, magazinci isimlere anında cevap vermişti.