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Korona Virüs AK Partili vekil de virüse yakalandı
Korona Virüs

AK Partili vekil de virüse yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:14:00 -
AK Partili vekil de virüse yakalandı

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum.” Diğer yandan, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Tever, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Hamdolsun ki durumum şu anda iyi ve herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara titizlikle riayet etmelerini istiyor ve bu süreçte dualarınızı bekliyorum.”

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