AK Partili vekil çok vahim tabloyu anlatıyordu, kaza canlı yayında oldu

İlginç olay NTV canlı yayını sırasında yaşandı. Zincirlikuyu’dan yayın yapan Korhan Varol’un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.

Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.

Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.