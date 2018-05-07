Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

AK Parti'li vekil canlı yayındayken kaza oldu

Trafik kazalarının konuşulduğu canlı yayın sırasında trafik kazası meydana geldi. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaybedildi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:53
AK Parti'li vekil canlı yayındayken kaza oldu

İlginç olay NTV canlı yayını sırasında yaşandı. Zincirlikuyu’dan yayın yapan Korhan Varol’un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.

Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:53
  1. Erzurum
  2. Mustafa Ilıcalı
  3. NTV
  4. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bir ilk daha!
    1. THY'den bir ilk daha!
    2. Meral Akşener Bağcılar'da!
    3. Japon devi üretimi bırakıyor!
    4. İşte CHP-HDP kardeşliği
    5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
    19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
    20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı