AK Partili vekil 1 ay içinde 2 kardeşini kaybetti

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın kardeşi aile hekimi Ahmet Kartal’ın bir ay önce Giresun’daki evinde ölü bulunmasının ardından dün gece ise ağabeyi 80 yaşındaki Halit Kartal hayatını kaybetti. Bir ayda iki kardeş acısı yaşayan Kartal, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

AK Parti'li vekilin ağabeyi ve Buruki Aşireti'nin lideri merhum Kinyas Kartal'ın yeğeni ve Abdulbari Kartal'ın oğlu olan Halit Kartal, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Buruki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Halit Kartal için bugün öğle saatlerinde Van'daki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1949 yılında Van'da doğdu. Babasının adı Abdulbahri, annesinin adı ise Sinem'dir. İnşaat Mühendisi olan Kartal, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. 1973 - 1978 yılları arasında Van Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Bayındırlık Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevinde bulundu. 1978'de Van Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 1982 yılından itibaren bu görevinden ayrılarak serbest ticari hayatına devam etti. Kürtçe bilen Kartal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA