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AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i Cumhur'u Erdoğan'ın kutlu davasını engellemeye çalıştılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletin her defasında yanlarında olduklarını belirterek, "Genel Başkanımız, milletin adamı, bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin partisini, yüzde 50'den fazla milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs ettiler. Ama millet bunlara her defasında gereken dersi verdi."

20 Ocak 2019 Pazar 18:48
AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i Cumhur'u Erdoğan'ın kutlu davasını engellemeye çalıştılar

AK Parti'ninDüzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 18 Temmuz Spor Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti davasının önemli ve değerli bir dava olduğunu ifade etti.

AK Parti davasının, halka hizmet edenlerin davası olduğunu aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Bu dava samimi ve beklentisiz, gece-gündüz koşan, inanmış insanların davasıdır. Bu dava, vatana, millete, halkına hizmet etmek için çabalayan insanların davası. Şer odaklarının, çıkar odaklarının hesaplarının, terör örgütlerinin peşinde, yanında olmayan, düzgün-temiz insanların davası. Bu dava, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun göz yaşlarını silme derdinde olan insanların davasıdır."

'Bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar'

81 milyon insanı kucaklayan bir anlayışla bu davanın hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yılda milletimizle beraber diriliş ve yükseliş destanını yazdık. 17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bugünlere geldik. Durum böyle olunca çok da düşmanımız oldu, istemeyen, durdurmaya çalışanlar oldu. Çok hummalı çabalar sarf ettik, Genel Başkanımız, milletin adamı, bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin partisini, yüzde 50'den fazla milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs ettiler. Ama millet bunlara her defasında gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.

Adaylar tanıtıldı

Usta, Düzce'nin, yaşanan coşku ve heyecanı yine kendisine yakışır bir oy oranıyla 31 Mart akşamı devam ettireceğine inandığını söyledi. Düzce için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirten Usta, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Konuşmaların ardından Usta, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile birlikte ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Buna göre, Akçakoca'da Cüneyt Yemenici, Cumayeri'nde Recep Tuna, Çilimli'de Muhsin Yavuz, Gölyaka'da Yakup Demircan, Gümüşova'da Ahmet Azap, Kaynaşlı'da Erol Bayraktar, Yığılca'da Muzaffer Yiğit, Beyköy'de Osman Kılıç, Boğaziçi'nde  İbrahim Ercan başkan adayı gösterildi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:48
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  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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