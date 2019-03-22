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AK Parti’li Türkmen, oyun salonlarını ziyaret etti

Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart Mahalli Seçimleri’ne sayılı günler kala ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

22 Mart 2019 Cuma 16:19
AK Parti’li Türkmen, oyun salonlarını ziyaret etti

Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart Mahalli Seçimleri’ne sayılı günler kala ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Renkli bir seçim kampanyası yürüten ve siyasal iletişimciler tarafından da yakından takip edilen Türkmen’in bu seferki durağı Cebeci semti ve Karanfil sokak oldu.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, Cebeci ve Kızılay’da bulunan Karanfil Sokak’ta bir dizi ziyarette bulundu. Beraberindeki ekiple birlikte gün boyu Çankaya sokaklarını arşınlayan Türkmen, "İdeolojik olarak karşı olanlardan bile çok güzel tepkiler alıyorum" dedi.


Cadde boyunca esnafları tek tek ziyaret ederek ilerleyen Türkmen’e özellikle kafelerdeki gençlerin ilgisi hayli yoğundu. Gençler ile her gittiği yerde zaman geçirmeye gayret eden Türkmen, daha sonra Bilardo oynanan bir oyun salonunu ziyaret etti. Salonda bulunan müşterilerin ısrarı üzerine ıstakayı eline alan Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen’in performansı izleyenlerden tam not aldı.


Ziyaretlerine havanın kararması ile Kızılay, Karanfil Sokak’ta devam eden Türkmen, pasajları gezerek esnaf ve müşterilerle ayak üstü sohbet etti. Türkmen, şu açıklamayı yaptı:


“Sokak’ta aşk vardır çünkü sevenleri buluşturur tüm yolları, Sokak’ta özlem vardır çünkü hep bir ucunda bekler diğeri ötekini, bazen de öfke vardır etrafını çevirmiş evlerinin duvarlarında yükselen çığlıklarla. Kısaca sokakta yaşamın ta kendisi vardır. Biz de bu yaşamın içinde Çankaya sınırlarında Karanfil sokağa geldik. Yaşamın içine girip bu sokağın aldığı nefeste bir oksijen molekülü olmak istedik. Öte yandan çok güzel tepkiler aldım bugün. İdeolojik olarak karşı olanlardan bile. Bu bana şunu düşündürüyor, yani baştan beri ’İnsana Dokunmak’ diye çıktığım yolda başardığımı gösteriyor. Şimdi bana müsaade edin arkadaşlar çünkü gece uzun daha alacak çok yolumuz var.”


Karanfil Sokak’ta beraberindeki ekiple birlikte tavuklu pilav yiyerek ilerleyen Türkmen daha sonra işportacıların açtığı tezgahları ziyaret edip bir animasyon standında dikilmiş su dolu şişeleri topla vurdu.


Son olarak mola vermek için Karaoke Kafe’ye uğrayan Türkmen elindeki mikrofonla kampanya için hazırlattığı ’Seçim Sizin Çankaya Hepimizin’ şarkısını seslendirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:19
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