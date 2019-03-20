AK Parti’li Turan: "Biz’de 81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız" dedi.

Umurbey Belediyesince Umurbey Engelli Bakım Merkezi’nin temel atma töreni ve Umurbey Kadınlar Kahvesi’nin açılışı törenine AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Umurbey Belediye Başkan adayı Nail Pekşen, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Engelli Bakım Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Umurbey Kadınlar Kahvesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Turan, Yeni Zelanda’nın Christchurch ilçesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni Zelandalılar, 18 Mart’ın olduğu o savaş ortamında buraya geldiler” diyen Turan, "Bilmeden sömürge olarak geldiler. Bizimle savaştılar. Ama savaş bitti. Gazi Mustafa Kemal dedi ki; ’Evlatlarınız evlatlarımızdır. Bize emanettir. Savaş bitti. Barış zamanı’ dedi. Biz her gelen Yeni Zelandalı’yı baş tacı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Dedelerini anmaya geldiler. En iyi imkanları vermeye çalıştık. Yine yapacağız. Fakat gördünüz geçen hafta menfur bir saldırı gerçekleşti. 50 tane Müslüman kardeşimiz hiçbir günahı yokken camide namaz kılarken öldü. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Ölenler arasında Türk yok. 50 Müslüman öldü, şehit oldu. Türk yok. Fakat o hain saldırıyı yapan alçak, yayınladığı manifestoda sadece Türkiye diyor, Erdoğan diyor. Neden biliyor ki, bu İslam dünyasının kalbi Türkiye’de atar. Biliyor ki, Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir. Biliyor ki, Bosna’dan Kafkaslara, Orta Doğu’ya kadar her alanda Türkiye’nin hatırası var. O yüzden Arabistan, Mısır, orası, burası demedi. Türkiye düşmanımız dedi. Bu çok farklı bir ifade. O yüzden bir beka meselesi derken, Türkiye’nin birliği, beraberliği derken bizim ufak hesaplara, ufak polemiklere muhatap etmeyin derken bunu demeye çalışıyoruz. Adam Türk diyor, Türkiye diyor ve Erdoğan diyor. Ölenler arasında Türk olmamasına rağmen bunu söylüyor. Bizde 81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve beraberindekiler tarafından dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin sonrasında Umurbey Kadınlar Kahvesi’nin açılışı gerçekleştirildi.