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AK Parti'li Selim Yağcı'dan parlamento muhabirlerine ikram

14 Aralık 2018 Cuma 17:11
AK Parti'li Selim Yağcı'dan parlamento muhabirlerine ikram

TBMM (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Meclis'te gazetecilere boza, lokum, helva ve şerbet ikramında bulundu.

Yağcı, parlamento muhabirlerine, seçim bölgesi olan Bilecik'in bozasını, özel tahin helvasını, 41 çeşit baharattan yapılan Osmanlı Şerbeti ile nar ve ayvadan yapılan lokumunu tanıttı.

Muhabirlere yöresel ürünlerden ikram eden Yağcı'ya, folklorik kıyafetler giyen kadınlar ile ellerinde kılıç bulunan "Alp" kıyafetli kişiler eşlik etti.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:11
  1. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
  2. Boza
  3. lokum

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