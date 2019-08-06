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AK Partili Savaş, Didim’de STK’ları ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim’de bazı odaları ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaret ederek, sorunlar konusunda bilgiler aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 20:22
AK Partili Savaş, Didim’de STK’ları ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim’de bazı odaları ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaret ederek, sorunlar konusunda bilgiler aldı.


AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu başkanı Mustafa Savaş yerel seçimlerin ardından ilk kez geldiği Didim’de odaları ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerde bulundu. Savaş’a ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Maşallah subaşı, Belediye meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri eşlik etti.


Savaş ve beraberindekiler ilk olarak Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti başkanı Bahri Yaba’yı ziyaret etti. Cemiyetin yeni başkanı Yaba’ya yeni görevinde başarılar dileyen AK Partili Savaş, bayram sonrasında Didimli basın mensuplarıyla bir kahvaltı organizasyonunda bir araya gelineceğini kaydetti.Cemiyet Başkanı Yaba’da Savaş ve beraberindekiler hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


“ZİRAAT ODASININ YER TALEBİNE KAYITSIZ KALMADI”


AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu başkanı Mustafa Savaş daha sonra Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkanı Yıldırım’ın görevini layıkıyla yapacağına inandığını belirterek “Hilmi kardeşimle 2011 yılında bu yana tanışmışlığımız ve yol arkadaşlığımız söz konusu; Didim için ve çiftçilerimiz için güzel işler yapacaktır. Bizde her konuda yanında olacağız.”dedi.


Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ziyaretinden dolayı Savaş’a teşekkür edip, odayla ve sorunlarla ilgili hazırladıkları dosyayı Savaş’a sundu. Yıldırım, yeni oda binası için yer tahsisi, Ekin ayında yapılacak Zeytin Festivali ile ecrimisilli yerler ve teşvikler konusunda Savaş’tan destek istedi. Savaş odaya yer tahsisi konusunda Aydın İl Tarım Müdürüyle telefonla görüşerek, konunu çözülmesi konusunda yardımcı olunacağını ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını ifade etti.


Savaş daha sonra Didim EKK Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve yönetim kurulunu ziyarette bulundu. Ziyarette Kubaliç, Savaş’ı yakından tanıdığını ve her türlü desteği kendisinden aldıklarını belirterek, bu yıl 75 milyon TL’lik kredi dağıttıklarını ifade etti.


“ESNAF ODASI HAZİNEDE YER KONUSUNDA DESTEK İSTEDİ”


AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu başkanı Mustafa Savaş ardından Didim esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkanı Erul yaz sezonunda Didim’in hareketli olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana 750’in üzerinden yeni üye kaydı yaptıklarını, 350 civarında da üyelikten ayrılanların olduğunu dile getirdi.


Savaş Didim’deki esnaf hareketliliğin yoğun olduğunu belirterek, bu hareketliliğin İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasından sonra daha artacağına inandığını belirtti. Başkan Erul, odaya yeni bir hizmet binası, sosyal tesis ve düğün salonu kazandırılması konusunda Milli Emlak Müdürlüğünden yer talep edeceklerini belirterek, konuyla ilgili savaş’tan destek isterken, Milli Emlak müdürlüğüne asaleten müdür ataması yapılmadığından çalışmayı başlatamadıklarından yakındı. AK Partili Savaş, Milli Emlak Genel Müdürüyle telefonla görüşerek konuyu Genel Müdüre iletti. Savaş 2-3 ay içerisine Didim’e asaleten müdür atamasının olacağı bilgisini paylaşarak, yer tahsisi konusunda da gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.



AK Partili Savaş ile beraberindekiler son olarak Didim Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Savaş Cengiz’i ziyaret etti. Ziyarette Oda başkanı Cengiz Şoförlerle ilgili bazı sıkıntıların çözülmesi noktasında Savaş’ın verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. AK Partili Mustafa Savaş Didim’deki odalardan gelecek her türlü sorunun ve projenin takipçisi olacaklarını kaydederek,i bu konuda Didim’deki Oda ve STK’ları Ankara’ya beklediğini belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:22
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