AK Partili Savaş açıkladı: Kabul edildi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiğini açıkladı.

AK Partili Savaş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütçemizde en büyük pay alan bakanlıklardan birisi yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı oldu. Çünkü hizmetimizin merkezinde yine insan var, yine kalkınma ve büyüme var. Milli Eğitim Bakanlığımız, yaklaşık 161 milyar 611 milyon TL bütçesiyle genel bütçeden yüzde 17'lik bir oranla en fazla pay alan bakanlıklarımızdan olmuştur. Bakanlığımız gelecek nesillerimizi başarıyla inşa edecek, 2053 ve 2071 Türkiye’sine en büyük insan kaynağı yatırımını gerçekleştirecektir. Sağlık harcamalarına genel bütçeden yaklaşık 157 milyar TL kaynak aktarılırken, 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2019 yılında yüzde 16,3’e çıkarılmaktadır." dedi.

"65,1 milyar TL'lik bir kaynak aktarımı"

Savaş şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde sağlık yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor ve Sağlık Bakanlığımız tarafından 2019-2021 yılları arasında inşallah 19 bin 782 yataklı 168 hastanenin tamamlanması planlanıyor. 2023'e dört kala, devlet ve millet olarak kararlı adımlarla hedefimize doğru yürüyor, aziz milletimize verdiğimiz büyük sözü yerine getirmenin de gayretiyle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu inançla 2019 yılında genel bütçeden toplam yatırımlar için yaklaşık 65,1 milyar TL bir kaynak aktarımı öngörülürken aziz milletimizin de yeni yatırımlara hızla kavuşması sağlanacaktır”

‘31 Mart 2019 Belediyecilikte yeni bir dönemin başlangıcı olacak’

AK Partili Savaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin öneminden bahsederek, “Türk Demokrasi tarihi, istiklal ve istikbalimiz için çok önemli ve başarıyla geçilmesi gereken büyük bir imtihandır. Millet iradesi zayıf düşsün, vatan ve bayrak mücadelesi zaafiyet versin diye ellerini ovuşturarak bekleyenler varken unutulmaması gereken en önemli unsur, Cumhur İttifakımızın ortak gayesinin bütün vatan sathında vatan ve bayrak savunması olduğudur. AK Parti, kurulduğu günden bugüne, gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi yönetimde her zaman için hizmet noktasını vatandaş olarak belirleyerek eşsiz çalışmalar sunmuş ve büyük bir inançla çok büyük projeleri başarıyla hayata geçirmiştir. Bütün bunların haklı gururuyla belirtmek gerekirse asıl yatırımlar şimdi başlıyor diyebiliriz. Cumhur İttifakımız, yerel seçimler sonrasında aziz milletimize kaliteli hizmetleri ve büyük projeleri hayata geçirmek için yola çıkıyor, 31 Mart günü gerçekleşecek olan seçimlerde Türk Demokrasi tarihimizde çok büyük bir zafer yazmak için gün sayıyor. Eminiz ki 31 Mart 2019 tarihi, belediyecilikte yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve aziz milletimiz 2023 hedefine bir adım daha yaklaşacaktır. Bu vesileyle yaklaşık 961 milyar Türk Lirası olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilk bütçesinin vatanımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.