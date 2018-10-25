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Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığına seçildi

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanlığı yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:22
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığına seçildi

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 

Çalışma alanları anne, bebek, kadın ve üreme sağlığı olan Avrupa Parlamenterler Forumu Genel Kurulu, Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapıldı.

Genel kurulda Türkiye'yi, AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz temsil etti.

29 üye ülkenin katılımıyla yapılan seçimlerde Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 

Avrupa Parlamenterler Forumu Başkanlığına Belçikalı parlamenter Petra de Sutter seçilirken, diğer başkan yardımcılığına da Avusturya'dan Petra Bayr getirildi. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:22
  1. Aksaray
  2. İzmir
  3. Çankırı
  4. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
  5. Avrupa Parlamenterler Forumu Genel Kurulu

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