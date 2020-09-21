AK Partili o isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Akit'i tebrik ediyor, yöneticilerine teşekkür ediyorum"

Akit'in marjinal sol örgütlerin arka bahçesi haline dönüşen Türk Tabipler Birliği'ni deşifre eden haberlerine dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi:

"PKK terör örgütüyle anılan böyle bir yapının adında 'Türk' kelimesinin geçiyor olması vicdanları yaralıyor. TTB'nin gerçek yüzünü yani PKK ile ilişkisine yönelik haberleri nedeniyle Akit'i ve yöneticilerini tebrik ediyor, yayınları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

"CHP'nin hiçbir ilkesi yok"

CHP'deki 'istifa eden üye' tartışmasını da değerlendiren Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'li Barış Yarkadaş 'İlkelerimizden uzaklaştıkça 70 bin üye kaybettik' demiş ama CHP'nin zaten hiçbir ilkesi yok ki zaten."

Canlı Yayını İzlemek İçin: