0553 313 94 23

AK Parti’li Nasır’dan “kentsel dönüşüm” müjdesi

Riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının mümkün olduğunu açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli yazıyı İzmir Valiliğine gönderdiğini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 15:14
AK Parti’li Nasır’dan “kentsel dönüşüm” müjdesi

Riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının mümkün olduğunu açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli yazıyı İzmir Valiliğine gönderdiğini söyledi.


AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Karabağlar Mahalleler Birliği üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan ve AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca da katıldı.


Karabağlar Mahalleler Birliğinin daha önce İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Cennet çeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim mahalleleri sınırları içinde kalan ve Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alan ile yine Karabağlar ilçesine bağlı Osman Aksünger, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinde “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” kanunu kapsamındaki Maliye Hazinesi ve belediye tüzel kişiliğine ait olan taşınmazların satışının yapılabilmesini talep ettiklerini hatırlatan Nasır, söz konusu riskli alanlarda bulunan taşınmazların satışının ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.


Satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Valiliğine gönderildiğini ifade eden Nasır, “Bu alan içerisinde Maliye Hazinesi ve belediye tüzel kişiliğine ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan ve yapı kayıt belgesine müracaat eden vatandaşlar için Yapılacak olan satış işleminde arsa birim rayiç değerleri bakanlık tarafından usul ve esaslarla belirlenecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra arsa rayiç değeri ile ilgili düzenleme kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.


Nasır, bu alanlarda bulunan vatandaşların İmar Barışı müracaatlarını yaparak kayıt belgelerini almalarının gerekli olduğuna dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da yanardağ patladı
    1. Meksika'da yanardağ patladı
    2. Arslantepe UNESCO kalıcı listesine..
    3. Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
    4. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
    5. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    6. Defineciler kazdıkları çukurda..
    7. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    8. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    9. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    10. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    11. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    13. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    14. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    15. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    16. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    17. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    19. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    20. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    21. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    22. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    23. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    24. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    25. İki oğlunu öldüren babanın 20 yıla..
    26. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    27. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    28. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    29. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    30. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı